  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baltarusija nebepraleidžia vilkikų ir per Medininkus: „Dabar viskas“

2025-11-10 11:26
2025-11-10 11:26

Lietuvai ieškant sprendimo, kaip padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą ir taip gražinti Baltarusijoje įstrigusius tūkstančius vilkikų ir puspriekabių, Lietuvos vežėjai pareiškė, kad Baltarusija nebeišleidžia jų ir per Medininkus. 

Vilkikų eilė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Lietuvai ieškant sprendimo, kaip padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą ir taip gražinti Baltarusijoje įstrigusius tūkstančius vilkikų ir puspriekabių, Lietuvos vežėjai pareiškė, kad Baltarusija nebeišleidžia jų ir per Medininkus. 

0

„Mūsų pareigūnai labai mažai praleidinėdavo (vilkikų per Medininkų punktą – BNS), o dabar viskas. Baltarusija visiškai uždarė transporto eismą, nė viena mašina nepravažiuos (per Lietuvos sieną – BNS)“, – BNS pirmadienį teigė nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien 9 val. ryto Baltarusija uždarė Medininkų pasienio punktą (...) ir visus perkels į mokamas aikšteles“, – pridūrė jis.

Kaip skelbia baltarusių portalas „Nashaniva“, Lietuvos vilkikai perkelti į specialias aikšteles prie Kamenyj Log, Benekainių, Kotlovkos ir Berestavicos, o vairuotojams leidžiama išeiti. 

„Kaip rašo Baltarusijos spauda ir iš vietos sako mūsų vairuotojai, tai siena yra uždaryta ir lietuvių nepraleidžia ir per Medininkų pasienio punktą (...). Vežėjus dabar varys į mokamas aikšteles prie Kotlovkos, kur jau vietos nebėra, arba prie Bresto, kuris yra kelis šimtus kilometrų nutolęs nuo Medininkų. Tai dar kainuos papildomai“, – BNS teigė O. Tarasovas.

Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija nurodė, jog toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti saugų privažiavimą prie pasienio punktų, vedančių į Šalčininkus ir Medininkus Lietuvoje. Pasak ministerijos, vilkikams bus leista išvažiuoti, kai Lietuva visiškai atidarys sieną.

„Jei Lietuva tęs savo nedraugišką politiką ir nepriims Lietuvos vilkikų, Baltarusija turi teisę dėl transporto priemonių imtis jai priklausančių teisėtų priemonių“, – skelbia Baltarusijos ministerija.

Pirmasis apie naują Minsko sprendimą pranešė portalas lrt.lt.

