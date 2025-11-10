Baltarusija nebepraleidžia vilkikų ir per Medininkus: „Dabar viskas“

„Mūsų pareigūnai labai mažai praleidinėdavo (vilkikų per Medininkų punktą – BNS), o dabar viskas. Baltarusija visiškai uždarė transporto eismą, nė viena mašina nepravažiuos (per Lietuvos sieną – BNS)“, – BNS pirmadienį teigė nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas.
„Šiandien 9 val. ryto Baltarusija uždarė Medininkų pasienio punktą (...) ir visus perkels į mokamas aikšteles“, – pridūrė jis.
Kaip skelbia baltarusių portalas „Nashaniva“, Lietuvos vilkikai perkelti į specialias aikšteles prie Kamenyj Log, Benekainių, Kotlovkos ir Berestavicos, o vairuotojams leidžiama išeiti.
„Kaip rašo Baltarusijos spauda ir iš vietos sako mūsų vairuotojai, tai siena yra uždaryta ir lietuvių nepraleidžia ir per Medininkų pasienio punktą (...). Vežėjus dabar varys į mokamas aikšteles prie Kotlovkos, kur jau vietos nebėra, arba prie Bresto, kuris yra kelis šimtus kilometrų nutolęs nuo Medininkų. Tai dar kainuos papildomai“, – BNS teigė O. Tarasovas.
Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija nurodė, jog toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti saugų privažiavimą prie pasienio punktų, vedančių į Šalčininkus ir Medininkus Lietuvoje. Pasak ministerijos, vilkikams bus leista išvažiuoti, kai Lietuva visiškai atidarys sieną.
„Jei Lietuva tęs savo nedraugišką politiką ir nepriims Lietuvos vilkikų, Baltarusija turi teisę dėl transporto priemonių imtis jai priklausančių teisėtų priemonių“, – skelbia Baltarusijos ministerija.
Pirmasis apie naują Minsko sprendimą pranešė portalas lrt.lt.