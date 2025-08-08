Venus Williams po pusantrų metų sugrįžo į WTA 1000 turnyrą ir įvertino savo pasirodymą

Amerikietė prastai pradėjo mačą (1:4), bet vėliau sužaidė gerą atkarpą, kai laimėjo dvi ispanės padavimų serijas, atlaikė „break pointą“ ir panaikino visą deficitą (4:4). Devintajame geime V. Williams vėl prastai sužaidė savo padavimų metu ir vėliau neatsitiesė, nors dešimtajame geime susikūrė „break pointą“.
Antrajame sete V. Williams du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų (0:2, 2:2, 2:3, 3:3). Vėliau ispanė realizavo ir trečią „break pointą“, o amerikietė šį kartą pavyti varžovės nepajėgė.
„Savijauta po šio mačo – nuostabi. Tai reiškia, kad prieš startą „US Open“ man nereikės laižytis žaizdų ir gydytis traumų. Galėsiu gerinti savo žaidimą, didinti savo greitį ir jėgą. Aš puikiai suprantu, kad grįžus į tenisą po ilgos pertraukos ne viskas bus idealu, bet šiandien savo žaidime pastebėjau nemažai teigiamų dalykų. Tai mane gerai nuteikia ateičiai. Stengiausi žaisti agresyviai, gerai praleidau laiką korte, o varžovę galiu tik pasveikinti su pergale. Jos laukia šviesi ateitis“, – sakė V. Williams, kuri su aukščiausiu pasaulio tenisininku Reilly Opelka ruošiasi dalyvauti naujo formato „US Open“ mišrių dvejetų turnyre.
J. Bouzas Maneiro po dvikovos atidavė pagarbą amerikietei: „Ji yra legenda. Man buvo garbė žaisti prieš ją. Venus yra įkvėpimo šaltinis daugybei jaunų žaidėjų“.
Anksti turnyras baigėsi ir olimpinei vicečempionei kroatei Donnai Vekič (WTA-55), kuri 1:6, 6:4, 3:6 krito prieš rumunę Soraną Cirsteą (WTA-136). D. Vekič trečiajame sete atlaikė net 6 „match pointus“, bet 7-ą kartą jau neišsigelbėjo.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
