TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Pasaulio jaunių irklavimo čempionato trečioji diena: Gabija Stankevičiūtė tęsia kovą pusfinalyje

2025-08-08 15:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 15:04

Rugpjūčio 8 dieną Trakuose stebėjome trečiąją pasaulio jaunių irklavimo čempionato dieną. Šiandien sportininkai varžėsi ketvirtfinaliuose, C, D ir E finaluose. Vienvietėje valtyje startavęs Geraldas Gavrilovas C finale užėmė 15 vietą bendroje įskaitoje. Tokį pat rezultatą pasiekė ir porinę dvivietę irklavusios Aistė Rakauskaitė ir Rasa Lapetinskaitė. Porinės dvivietės klasėje Orestas Kasperavičius ir Gytis Maslauskas finišavo 18-oje vietoje.

Žygimanto Gedvilos nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtfinalyje startavusi Gabija Stankevičiūtė savo plaukime finišavo trečia ir užsitikrino vietą pusfinalyje. Rytoj ji tęs kovą dėl galimybės patekti į A finalą.

Lietuvos rinktinės treneris Mykolas Masilionis apžvelgė pirmuosius lietuvių rezultatus: „Sportininkų tikslai įvairūs. Vieni atvyko čia dėl patirties, kiti siekia aukštesnių rezultatų. Vaikinų porinė keturvietė ir Gabijos vienvietė, pasirodė neblogai, tačiau tikimės aukštesnių rezultatų pusfinaliuose.“

Per pirmąsias tris čempionato dienas renginį Trakuose jau aplankė beveik 2500 žiūrovų. Sportininkai džiaugiasi dideliu palaikymu ir pilnomis tribūnomis. Organizatoriai pabrėžia, kad žiūrovų palaikymas jauniems irkluotojams yra itin svarbus – ypač paskutiniais finišo metrais, kai girdėti šūksniai ir skanduojamas šalies vardas gali tapti lemiamu impulsu.

Savaitgalį žiūrovų laukia įtemptos varžybos Galvės ežere bei įdomi programa žiūrovų erdvėje. Šeštadienį ir sekmadienį prie starto linijos rikiuosis net 21 Lietuvos rinktinės narys – kviečiame atvykti į Trakus ir palaikyti ateities olimpiečius.

Rugpjūčio 9 d. vyks C ir D finalai bei likę pusfinaliai. Prieš pusfinalių startus, 13:00 val., vyks žvaigždžių plaukimas – 200 m distancijoje varžysis žinomi Lietuvos žmonės: Vaidas Baumila, Martynas Tyla, Leon Somov, Paulius Mikolaitis (Paul de Miko), Danas Sodaitis ir Rasa Linkaitė.

Kiekvienoje valtyje irkluos vienas žinomas žmogus, kartu su juo – profesionalus irkluotojas.

Sekmadienį, rugpjūčio 10 d., laukia A ir B finalai, paaiškės pasaulio čempionai, vyks apdovanojimai ir oficiali uždarymo ceremonija.

Daugiau informacijos: www.rowingtrakai.com

