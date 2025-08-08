Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuvos jaunieji šachmatininkai pasirodė Europos čempionate Graikijoje

Lietuvos jaunieji šachmatininkai pasirodė Europos čempionate Graikijoje

2025-08-08 12:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 12:25

Salonikuose (Graikija) baigėsi Europos jaunių greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionatas.

Lietuvos šachmatų federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Salonikuose (Graikija) baigėsi Europos jaunių greitųjų ir „žaibo“ šachmatų čempionatas.

0

Jaunučių (iki 16 metų) kategorijoje Lietuvai atstovavo Augustinas Bazilius. Jis greitųjų šachmatų turnyre surinko 5,5 taško iš 9 galimų ir užėmė 13-ą vietą tarp 43 žaidėjų. „Žaibo“ turnyre lietuvis su 10 tšk. per 18 turų liko 16-as.

Likę 4 lietuviai dalyvavo vaikų varžybose. Ten geriausiai tarp mūsiškių sekėsi Nikolui Bausiui. Jis amžiaus grupėje iki 8 metų greitųjų šachmatų turnyre surinko 6 tšk. per 9 turus ir užėmė 6-ą vietą tarp 51 dalyvio. N. Bausiui pritrūko tik taško iki bronzos medalio, kuris atiteko estui Levui Jevglevskiui.

„Žaibo“ turnyre N. Bausys buvo 13-as.

Kiti lietuviai vaikų varžybose į 10-ukus nepateko.

Beje, jaunasis N. Bausys prieš tai Jūros šventės greitųjų šachmatų turnyre Klaipėdoje pasiekė įsimintiną pergalę, kai nugalėjo tarptautinį meistrą – IM Gediminą Šarakauską. Šią pergalę N. Bausys pasiekė dar prieš 7-ąjį savo gimtadienį. Lietuvis tarp savo bendraamžių FIDE greitųjų šachmatų reitinge pasaulyje yra 4-as ir nusileidžia tik vienam kinui bei dviem Vietnamo žaidėjams.

