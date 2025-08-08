Lietuvos atstovas Aras Vardanyan laimėjo šachmatų turnyrą Suvalkuose

Turnyre Aras buvo reitinguotas 10 numeriu, tačiau nepatyrė nė vieno pralaimėjimo net ir žaisdamas su aukščiau reitinguotais žaidėjais.Apvalų prizą visgi teks įmesti į bendrą „katilą“ su 2 ir 3 vietų laimėtojais iš Lenkijos: Radoslawu Psyku (2456) ir GM Jakubu Kosakowskiu (2551), kurie taip pat surinko po 7/9.
Aro pasirodymas buvo itin solidus ir finansiškai naudingas, o +44 reitingo taškai palengvins kelią link išsvajoto tarptautinio meistro titulo. Iki antrosios IM normos, tiesa, šiame turnyre pritrūko šalių, tačiau jei šią formą pavyks pratęsti, tai neilgo laiko klausimas.
Sėkmingai B turnyre (U12) pasirodė ukmergiškis Adas Valikonis, užėmęs 2-ą vietą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!