TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos atstovas Aras Vardanyan laimėjo šachmatų turnyrą Suvalkuose

2025-08-08 12:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 12:11

Suvalkuose (Lenkija) finišavo 9-asis tarptautinis Irenos Warakomskos atminimo turnyras. Jame dalyvavo ir nemažai Lietuvos atstovų, o triumfavo klubietis FM Aras Vardanyan (FIDE reitingas turnyro pradžioje 2351), su 7 taškais iš 9 galimų ir geriausiu Buchholcu iškovojęs turnyro auksą tarp 98 dalyvių.

Virginijos Savickienės nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Turnyre Aras buvo reitinguotas 10 numeriu, tačiau nepatyrė nė vieno pralaimėjimo net ir žaisdamas su aukščiau reitinguotais žaidėjais.Apvalų prizą visgi teks įmesti į bendrą „katilą“ su 2 ir 3 vietų laimėtojais iš Lenkijos: Radoslawu Psyku (2456) ir GM Jakubu Kosakowskiu (2551), kurie taip pat surinko po 7/9.

Aro pasirodymas buvo itin solidus ir finansiškai naudingas, o +44 reitingo taškai palengvins kelią link išsvajoto tarptautinio meistro titulo. Iki antrosios IM normos, tiesa, šiame turnyre pritrūko šalių, tačiau jei šią formą pavyks pratęsti, tai neilgo laiko klausimas.

Sėkmingai B turnyre (U12) pasirodė ukmergiškis Adas Valikonis, užėmęs 2-ą vietą.

