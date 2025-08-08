Lietuvos jaunių merginų rankinio rinktinė įgyvendino Europos čempionate keltus tikslus

Podgoricoje (Juodkalnija) vykstančiame W17 EHF EURO 2025 iš viso dalyvauja 24 rinktinės. Po 16 metų pertraukos į Europos jaunių čempionato elito divizioną grįžusi Lietuvos rinktinė po dviejų čempionato etapų tęsė kovą dėl 17-24 vietų.
Labai svarbioje dvikovoje, kuri lėmė kas išsaugos vietą Europos čempionato elito divizione, Lietuvos rankininkės 33:24 (16:12) sutriuškino Šiaurės Makedonijos rinktinę ir toliau kovos dėl 17-20 vietų.
„Tai buvo pačios svarbiausios Europos čempionato rungtynės. Ši pergalė užtikrino Lietuvos rinktinės dalyvavimą kitame Europos U19 čempionato elito divizione“, – svarbia pergale džiaugėsi Lietuvos rinktinės trenerė E. Žilienė.
Lygi lietuvių kova su makedonėmis vyko tik pirmą pirmo kėlinio pusę. Paskutinį kartą rezultatas lygus 9:9 buvo 18 min. Vėliau atkarpą 3:0 laimėjusios lietuvės, įpusėjus rungtynėms pirmavo keturiais įvarčiais 16:12. Prasidėjus antram kėliniui, 36 min. Lietuvos rinktinės persvara išaugo dvigubai, iki aštuonių įvarčių 22:14. Nors įpusėjus antram kėliniui makedonėms pavyko sumažinti atsilikimą perpus 21:25, lietuvės ne tik atlaikė varžovių šturmą, bet ir padidino pranašumą. 58 min. Lietuvos rinktinės pranašumas buvo pasiekęs dviženklį 33:23.
„Šioms rungtynėms labai atsakingai ruošėmės. Įdėmiai analizavome ir varžoves, bet labiausiai tai savo žaidimą – kas mums pavyksta, o kur darome per daug klaidų. Džiaugiuosi, kad merginas pavyko nuteikti kovai po mums nesėkmingų rungtynių su Austrijos rinktine, nors pripažinsiu, tai nebuvo lengva“, – tikino E. Žilienė.
Lietuvos rinktinę į priekį puolime vėl vedė 14-etė Altėja Ustilaitė, pelniusi 8 įvarčius. Urtė Veličkaitė ir Eva Christina Žilinskas prie pergalės pridėjo po 7 įvarčius, Kamilė Juozaitytė pelnė 5 įvarčius, Giedrė Bartkutė – 3, Meida Takarevičiūtė – 2, Kamilė Butkutė – 1.
Geriausias rungtynes Europos čempionate sužaidė Lietuvos rinktinės vartininkė Elija Levickytė, atrėmusi net 16-a varžovių metimų iš 40-ies (40 proc.).
„Pasiteisino mūsų pasirinkta gynybos sistema, nes pavyko sustabdyti jų lyderę. Gynyboje labai gelbėjo mūsų vartininkės žaidimas, ji atrėmė net 40 procentų varžovių metimų. Iš tikrųjų, tai visa komanda prisidėjo prie pergalės, nes vienos ėjo gintis, kitos – atakuoti. Kadangi neturime daug lygiaverčių keitimų ir rotacijos, negali tos pačios žaidėjos visas rungtynes aktyviai ir asmeniškai gintis, ir tuo pačiu pulti. Kai vienos gynėsi, kitos dalyvavo atakose. Todėl negaliu nieko išskirti, tai buvo komandinė pergalė“, – sakė Lietuvos rinktinės trenerė.
Europos čempionate kovą dėl 17-20 vietų tęsiančios Lietuvos rankininkės artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 8 d. 15.30 val. su Norvegijos bendraamžėmis.
Norvegijos septyniolikmečių merginų rinktinė yra viena tituluočiausių Europoje. Nuo 1992 m. jau 17-ą kartą organizuojamuose Europos čempionatuose Norvegijos jaunės net penkis kartus laimėjo medalius – 1 aukso, 2 sidabro ir 2 bronzos.
Tačiau šių metų Europos jaunių čempionate norvegės patyrė fiasko. Čempionatą pradėjusios pergale 29:26 prieš slovėnes, vėliau norvegės 28:35 pralaimėjo vengrėms bei 38:43 serbėms ir pirmajame etape D grupėje liko paskutinės ketvirtos. Antrajame etape po šoko atsigavusios norvegės 32:17 sutriuškino Farerų salų rinktinę ir 35:32 įveikė Islandijos bendraamžes. Prasidėjus kovoms dėl 17-24 vietų, Norvegijos rankininkės dar kartą 33:17 sutriuškino Farerų salų rinktinę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!