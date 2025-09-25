Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sinoptikai įspėja: šaltukas pasikandžios dar stipriau

2025-09-25 06:41 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-25 06:41

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis numatoma vidutinė temperatūra, naktimis atvės, kandžiosis šalnos, kai kur bus rūkas.

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis numatoma vidutinė temperatūra, naktimis atvės, kandžiosis šalnos, kai kur bus rūkas.

0

Ketvirtadienio dieną nepastoviai debesuota. Be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 °C.

Penktadienį be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsniai šilumos, ore kai kur, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 14–18 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 24 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 27 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 9–22, ežeruose – 14–17, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 15–17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

