Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamatę, kas pasirodė Lietuvos danguje, griebė telefonus: vaizdo nepamirš ilgai

2025-09-23 12:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 12:51

Vakar, rugsėjo 22 dieną, Panevėžio padangėje buvo galima užfiksuoti ypatingus debesis. Jie išskirtiniai savo išraiškingomis formomis, o Lietuvoje užfiksuojami gana retai.

Dangus (nuotr. 123fr.com)

Vakar, rugsėjo 22 dieną, Panevėžio padangėje buvo galima užfiksuoti ypatingus debesis. Jie išskirtiniai savo išraiškingomis formomis, o Lietuvoje užfiksuojami gana retai.

REKLAMA
0

Panevėžio padangėje buvo užfiksuoti Asperitas debesys.

Ypatingas dangaus reiškinys

Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje buvo dalijamasi gana retai užfiksuojamų išraiškingų debesų nuotraukomis. Specialistai paaiškino, kokių sąlygų reikia jiems susiformuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galbūt ir jūs matėte. Šiandien dalyje Lietuvos (vienur ryte, kitur įdienojus) buvo pasirodę Asperitas (šiurkštieji) debesys. Seniau dar vadinti Undulatus Asperatus debesimis (skamba kaip koks burtažodis iš Hario Poterio).

REKLAMA
REKLAMA

Nors jie ir atrodo tamsūs, tarsi prieš atsliūkinančią audrą, bet beveik visada šie debesys audrų neatneša. Išraiškingų formų (kuomet atrodo kaip danguje kabantys kalnai) Asperitas debesys Lietuvoje pasitaiko gana retai, paprastai vasarą. Mažiau išraiškingi pasirodo kur kas dažniau. Tokių debesų formavimasis yra susijęs su skirtingu vėjo greičiu bei kryptimi skirtinguose atmosferos aukščiuose.

REKLAMA

Angelina Daugelienė | Orų entuziastai

Panevėžys. 2025-09-22, 9:45 val.“, – buvo rašoma įraše.

Artimiausių dienų orų prognozė

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi artimiausių kelių dienų orų prognozėmis. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.

Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų