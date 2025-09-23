Pamatę, kas pasirodė Lietuvos danguje, griebė telefonus: vaizdo nepamirš ilgai

Panevėžio padangėje buvo užfiksuoti Asperitas debesys.
Ypatingas dangaus reiškinys
Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje buvo dalijamasi gana retai užfiksuojamų išraiškingų debesų nuotraukomis. Specialistai paaiškino, kokių sąlygų reikia jiems susiformuoti.
„Galbūt ir jūs matėte. Šiandien dalyje Lietuvos (vienur ryte, kitur įdienojus) buvo pasirodę Asperitas (šiurkštieji) debesys. Seniau dar vadinti Undulatus Asperatus debesimis (skamba kaip koks burtažodis iš Hario Poterio).
Nors jie ir atrodo tamsūs, tarsi prieš atsliūkinančią audrą, bet beveik visada šie debesys audrų neatneša. Išraiškingų formų (kuomet atrodo kaip danguje kabantys kalnai) Asperitas debesys Lietuvoje pasitaiko gana retai, paprastai vasarą. Mažiau išraiškingi pasirodo kur kas dažniau. Tokių debesų formavimasis yra susijęs su skirtingu vėjo greičiu bei kryptimi skirtinguose atmosferos aukščiuose.
Angelina Daugelienė | Orų entuziastai
Panevėžys. 2025-09-22, 9:45 val.“, – buvo rašoma įraše.
Artimiausių dienų orų prognozė
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi artimiausių kelių dienų orų prognozėmis. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
