Leonardo ir Audriaus pasimatymas debesyse: nuo ekstremalių pramogų iki romantiškos vakarienės televizijos bokšte

Prieš įžengdami į televizijos bokštą, L. Pobedonoscevas norėjo įsitikinti, ar A. Bružas yra tinkamai apsirengęs, todėl pasinaudojo „Samsung Galaxy Flip7“ funkcija „Gemini Live“. „Ar tinkamai apsirengęs restoranui?“ – paklausė jis, nukreipęs telefono kamerą į Audrių. Dirbtinio intelekto asistentas patvirtino, kad apranga yra stilinga ir tinkama restoranui, todėl nieko nelaukdami skubėjo pakilti į 68 aukštą.
Pakilę į televizijos bokštą vedėjai pradėjo ruoštis pasivaikščiojimui pakraščiu. Ant TV bokšto taurės krašto pirmasis prisėdo Audrius, o Leonardui prireikė šiek tiek daugiau laiko, nes jis, pasirodo, turi aukščio baimę. Sėdėdami ir gėrėdamiesi Vilniaus panorama jie sugalvojo palyginti pulsą. „Kvieskite jam greitąją“ – pajuokavo Bružas, pamatęs, kad draugo širdies susitraukimų dažnis yra didesnis už vidutinį.
Po ekstremalių pramogų žinomi vyrai sudaužė taurėmis restorane ir mėgavosi gardžia vakariene. Pobedonoscevas sugalvojo nufotografuoti, kaip Bružas rankose laiko vakarienės kąsnelį, ir išbandyti „Object Eraser“ funkciją. Padaręs nuotrauką, jis pasirinko kelis objektus, o išmanioji funkcija pašalino juos taip, lyg jų ten ir nebuvo.
Pamatyti visą laidą, kaip vedėjai praleido laiką Vilniaus televizijos bokšte ir ką jame nuveikė su „Samsung Galaxy“ išmaniaisiais telefonais, galite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!