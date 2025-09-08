Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Rask vasarą su Samsung

Leonardo ir Audriaus pasimatymas debesyse: nuo ekstremalių pramogų iki romantiškos vakarienės televizijos bokšte

2025-09-08 13:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 13:13

Šioje „Rask vasarą su Samsung“ laidoje A. Bružas ir L. Pobedonoscevas išbandė ekstremalias pramogas, pasimėgavo gardžia vakariene ir palydėjo saulę Vilniaus televizijos bokšte. Laidų vedėjai turėjo galimybę naujausiais „Samsung Galaxy“ telefonais užfiksuoti miesto panoramą ir išbandyti išmaniąsias funkcijas, o vienam iš jų teko susidurti ir su aukščio baime.

Leonardo ir Audriaus pasimatymas debesyse: nuo ekstremalių pramogų iki romantiškos vakarienės televizijos bokšte

Šioje „Rask vasarą su Samsung“ laidoje A. Bružas ir L. Pobedonoscevas išbandė ekstremalias pramogas, pasimėgavo gardžia vakariene ir palydėjo saulę Vilniaus televizijos bokšte. Laidų vedėjai turėjo galimybę naujausiais „Samsung Galaxy“ telefonais užfiksuoti miesto panoramą ir išbandyti išmaniąsias funkcijas, o vienam iš jų teko susidurti ir su aukščio baime.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Prieš įžengdami į televizijos bokštą, L. Pobedonoscevas norėjo įsitikinti, ar A. Bružas yra tinkamai apsirengęs, todėl pasinaudojo „Samsung Galaxy Flip7“ funkcija „Gemini Live“. „Ar tinkamai apsirengęs restoranui?“ – paklausė jis, nukreipęs telefono kamerą į Audrių. Dirbtinio intelekto asistentas patvirtino, kad apranga yra stilinga ir tinkama restoranui, todėl nieko nelaukdami skubėjo pakilti į 68 aukštą.

REKLAMA

Pakilę į televizijos bokštą vedėjai pradėjo ruoštis pasivaikščiojimui pakraščiu. Ant TV bokšto taurės krašto pirmasis prisėdo Audrius, o Leonardui prireikė šiek tiek daugiau laiko, nes jis, pasirodo, turi aukščio baimę. Sėdėdami ir gėrėdamiesi Vilniaus panorama jie sugalvojo palyginti pulsą. „Kvieskite jam greitąją“ – pajuokavo Bružas, pamatęs, kad draugo širdies susitraukimų dažnis yra didesnis už vidutinį.

REKLAMA
REKLAMA

Po ekstremalių pramogų žinomi vyrai sudaužė taurėmis restorane ir mėgavosi gardžia vakariene. Pobedonoscevas sugalvojo nufotografuoti, kaip Bružas rankose laiko vakarienės kąsnelį, ir išbandyti „Object Eraser“ funkciją. Padaręs nuotrauką, jis pasirinko kelis objektus, o išmanioji funkcija pašalino juos taip, lyg jų ten ir nebuvo.

Pamatyti visą laidą, kaip vedėjai praleido laiką Vilniaus televizijos bokšte ir ką jame nuveikė su „Samsung Galaxy“ išmaniaisiais telefonais, galite čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų