Atnaujinamas užpernai įgriuvusio tilto Kėdainiuose remontas

Kelyje Aukštutiniai Kaniūkai-Babtai-Labūnava-Kėdainiai esančio tilto remontas pernai vasarą buvo laikinai sustabdytas, kai darbų metu buvo nustatyti borto montavimo mazgų neatitikimai, kėlę grėsmę pėsčiųjų ir vairuotojų eismui.
Rekonstruojant tiltą bus įrengta nauja perdanga, vandens sistema, hidroizoliacija, atnaujintos atramos, paklota nauja asfalto danga, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas.
3,7 mln. eurų (su PVM) vertės darbus atlieka kelių, tiltų ir kitos infrastruktūros statybos įmonė „Kauno tiltai“.
1962 metais pastatyto ir 2023 metų sausį įgriuvusio tilto būklė per paskutinius metus sparčiai prastėjo ne tik dėl jo amžiaus, bet ir pasikeitusio eismo intensyvumo.
