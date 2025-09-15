Kėdainiuose – „raudonų lapelių“ šoko terapija: įspėja, kada sulauksite ne tik 600 eurų baudos

Nuo pernai metų gruodžio mėnesio pradėta akcija, kai netinkamai išrūšiuotų atliekų konteineriai buvo paliekami neištuštinti ir pažymimi raudonu lipduku, išties davė apčiuopiamų rezultatų. Nors iš pradžių tai sukėlė dalies gyventojų nepasitenkinimą, savivaldybės duomenys rodo, kad priemonė buvo veiksminga.
Pasak Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėjos Gintarės Kundrotaitės-Kozins, po akcijos pastebimas nuoseklus gyventojų rūšiavimo įgūdžių gerėjimas.
„Ypač ryški pažanga fiksuojama individualiose valdose, kur akcija paskatino žmones atidžiau peržiūrėti atliekų rūšiavimo taisykles ir pritaikyti jas kasdienėje praktikoje. Reikšmingas pokytis matomas ir skaičiais – pakuočių atliekų per pirmuosius šešis šių metų mėnesius surinkta net 44 tonomis daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Tai rodo augantį gyventojų sąmoningumą“, – teigiamus pokyčius komentavo G. Kundrotaitė-Kozins.
Specialistė priminė, kad patikrinimų metu paaiškėjo, jog kai kurios klaidos yra tapusios kone taisykle.
„Pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose labai dažnai randama netinkamų atliekų: plastikinės lentelės, popieriniai virtuvės rankšluosčiai, servetėlės, tualetinis popierius – šioms atliekos pakuočių atliekų konteineriuose tikrai ne vieta“, – pabrėžė vedėja.
Didžiausiu galvos skausmu išlieka stiklo konteineriai, kurių užterštumas siekia net 40 proc. Juose vis dar atsiduria porcelianas, keramika, veidrodžiai ar net elektros lemputės.
Per pusmetį surinko 40 tonų maisto atliekų
Šiuo metu Kėdainiuose yra įrengti 56 maisto atliekų konteineriai 34-iose Kėdainių rajono savivaldybės vietose. Pasak G. Kundrotaitės-Kozins, gyventojai pamažu pratinasi prie naujovės, o aktyvumas palaipsniui auga. Per pirmąjį šių metų pusmetį jau surinkta ir sutvarkyta daugiau nei 40 tonų maisto ir virtuvės atliekų.
„Visgi, pasitaiko netinkamo rūšiavimo atvejų – dažniausiai maisto atliekos išmetamos kartu su plastikinėmis pakuotėmis, o tai laikoma užterštumu. Tikimės, kad šis kiekis toliau augs, o gyventojų rūšiavimo įgūdžiai gerės“, – vylėsi vedėja.
Individualių namų gyventojams atskiri maisto atliekų konteineriai kol kas nėra numatyti. Tačiau jau šį rudenį savivaldybė planuoja pradėti dalinti namudinio kompostavimo konteinerius Kėdainių miesto individualių valdų savininkams, taip suteikiant jiems ekologišką alternatyvą tvarkyti organines atliekas savo valdose.
Kai kuriuos piktina maisto atliekų konteinerių nešvara
Nuo rugsėjo 22 dienos Kėdainių mieste pradėjus veikti maisto atliekų surinkimo sistemai, dalis gyventojų ėmė skųstis dėl nemalonių kvapų, lervų ir graužikų, kurie landžioja maisto atliekų konteineriuose. Gintarė Kundrotaitė-Kozins patikino, kad į šias problemas reaguojama ir yra imamasi konkrečių veiksmų.
„Maisto atliekų konteineriai yra nuosekliai prižiūrimi. Po kiekvieno ištuštinimo jie purškiami specialiomis probiotinėmis priemonėmis, kurios padeda naikinti mikroorganizmus ir neutralizuoti kvapus. Šiltuoju metų laikotarpiu, kai rizika didesnė, konteineriai papildomai plaunami du kartus per mėnesį“, – aiškino specialistė.
Ji taip pat pabrėžė pačių gyventojų atsakomybę: maisto atliekas į konteinerį geriausia mesti be jokių pakuočių arba naudojant popierinius ar biologiškai skaidžius maišelius. Plastikiniai maišeliai skatina drėgmės kaupimąsi ir yra pagrindinė lervų atsiradimo priežastis.
