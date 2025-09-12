Masiškai plinta įžūli sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

Nors dalis tokių nuogąstavimų pagrįsti, paaiškėjo, kad kai kurių įmonių atstovai iš tiesų gali lankyti klientus namuose.
„Ignitis“ į namus siūlyti planų nevaikšto
Gyventojai, sulaukę asmenų, prisistatančių „Ignitis“ vardu, turėtų būti ypač atsargūs.
Bendrovės atstovai patikina, kad jų darbuotojai sutarčių sudarymo tikslais pas žmones į namus nevyksta.
„Ignitis“ komunikacijos partnerė Laura Beganskienė griežtai nukerta: „Ignitis“ darbuotojai į klientų namus niekada nevaikšto“.
Pataria gyventojams elgtis apdairiai
„Patariame gyventojams neįsileisti į namus jokių nepažįstamų žmonių, kol jie nepateikia darbo pažymėjimo, nepagrindžia, kokiu klausimu atvyko. Jei kyla bent menkiausias įtarimas, nereikėtų į namus įsileisti svetimo žmogaus, ypač kai jis siūlo ką nors pasirašyti, prašo pateikti asmens duomenis ir pan.“.
Norintys pasikonsultuoti su „Ignitis“ gali tai padaryti telefonu, internetu arba atvykę į klientų aptarnavimo centrus didžiuosiuose miestuose.
ESO: be išankstinio įspėjimo į namus nevyksta
Panašios pozicijos laikosi ir bendrovė ESO. Jų darbuotojai gali apsilankyti gyventojų namuose, tačiau tik techniniais klausimais, pavyzdžiui, diegiant išmaniuosius skaitiklius, bet niekada nesiūlo komercinių planų.
„Sulaukus įtartino skambučio ar į namus bandant patekti nepažįstamiems asmenims, prisistatantiems ESO darbuotojais, svarbu žinoti, kad apie planuojamus darbus mes savo klientus informuojame iš anksto: siunčiame laiškus, SMS žinutes, taip pat talpiname pranešimus savitarnoje“, – teigia ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė. Pasak jos, ESO darbuotojai visada vilki specialią aprangą, turi pažymėjimus ir niekada neprašo atsiskaityti už suteiktas paslaugas vietoje.
„ESO darbuotojai visada vilki specialią aprangą ir turi pažymėjimus, patvirtinančius jų tapatybę. Taip pat svarbu pabrėžti, kad ESO inžinieriai niekada neprašo susimokėti, pavyzdžiui, už išmaniojo skaitiklio diegimą – skaitiklį pakeičiame arba naujai sumontuojame nemokamai. Darbuotojai taip pat niekada neprašo atsiskaityti čia ir dabar. Mūsų inžinieriai ir rangovai supranta, kad gyventojai yra atsargūs, nenori rizikuoti į namus ar kiemą įsileisdami nepažįstamus žmones, ir visada yra pasirengę pateikti įrodymą, kad vykdo ESO darbus. Šiuo atveju tikrai geriau vadovautis taisykle, kad atsarga gėdos nedaro“, – sako įmonės atstovė.
Ji priduria, kad kilus bet kokiems įtarimams galima paskambinti į ESO klientų aptarnavimo liniją numeriu +370 660 01 852 ir pasitikslinti, ar tikrai jūsų adresu planuojamas skaitiklio keitimas ar vykdomi kitokie darbai.
Apie juos gyventojai iš anksto informuojami telefonu, trumpąja SMS žinute arba elektroniniu paštu, todėl labai svarbu savitarnoje pateikti savo aktualius kontaktinius duomenis.
„Energetikais apsimetantys sukčiai į gyventojų namus gali bandyti įsiprašyti prisidengę skaitiklių diegimu ar patikra, vidaus tinklo darbais. Atkreipiu dėmesį, kad ESO inžinieriai neatlieka vidaus tinklo remonto darbų, netikrina namų elektros tinklo. Jie gali pakeisti skaitiklį, esant reikalui, nurašyti jo rodmenis“, – primena R. Juodkienė.
ESO šiuo metu jau yra įdiegęs daugiau kaip 1,2 mln. išmaniųjų apskaitos prietaisų. Senus apskaitos prietaisus į išmaniuosius skaitiklius ESO keičia nemokamai. Šiuo metu išmanieji skaitikliai yra diegiami vartotojams, suvartojantiems daugiau nei 1000 kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos per metus.
Antras diegimo etapas prasidės 2026 m. Šiame etape išmanieji apskaitos prietaisai bus įdiegti likusiems vartotojams, suvartojantiems mažiau nei 1000 kWh per metus pasibaigus jų metrologinės patikros laikui.
„Enefit“ konsultantai gyventojus aplankyti iš tiesų gali
Situacija kitokia su bendrove „Enefit“. Jos atstovai patvirtina, kad, artėjant trečiojo elektros rinkos liberalizavimo etapo pabaigai, įmonės konsultantai iš tiesų lanko gyventojus namuose, siekdami padėti jiems pasirinkti tiekėją.
„Džiugu, kad gyventojai išlieka budrūs, – sako „Enefit“ komunikacijos specialistas Tadas Vaitelė. – Nepaisant to, turime atkreipti dėmesį, kad iki šių metų pabaigos dalis gyventojų, kurie patenka į III elektros rinkos liberalizacijos etapą, turi pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Mūsų kolegos taip pat lanko gyventojus, konsultuodami ir aiškindami pasirinkimų galimybes gyvai“.
T. Vaitelė pabrėžia, kad gyventojai turi teisę ir privalo įsitikinti, ar atvykęs asmuo tikrai yra įmonės darbuotojas.
„Mūsų darbuotojai dažniausiai dėvi „Enefit“ logotipais pažymėtą aprangą, turi „Enefit“ atstovo pažymėjimą su nuotrauka. Jeigu vis tiek kyla abejonių – gyventojus kviečiame kreiptis į klientų konsultavimo centrą, kuriame dirbantys kolegos užtikrins, ar „Enefit“ atstovu prisistatantis asmuo tikrai yra bendrovės darbuotojas.
Gaudami klientų pastebėjimus ar klausimus – kiekvieną atvejį vertiname rimtai. Pastebėjus, kad į duris pasibeldęs asmuo prisistato „Enefit“ darbuotoju, tačiau kelia abejonių ar neatitinka tam tikrų kriterijų – kviečiame gyventojus drąsiai informuoti apie tokius atvejus. Siekiame klientams kurti geriausią patirtį, todėl stengiamės užkirsti kelią bet kokiems sukčių bandymams apgauti žmones, prisidengiant mūsų vardu“, – akcentavo įmonės atstovas.
Žingsniai, kaip apsisaugoti nuo energetikais apsimetančių sukčių:
- Prašykite parodyti darbuotojo pažymėjimą. Visi tikri įmonių atstovai jį privalo turėti. Atidžiai apžiūrėkite, ar jame yra nuotrauka, vardas, pavardė ir įmonės pavadinimas.
- Atkreipkite dėmesį į aprangą. Dažniausiai įmonių darbuotojai vilki specialią aprangą su įmonės logotipais.
- Neskubėkite pasirašyti ir teikti duomenų. Jei kyla nors menkiausia abejonė, nepateikite savo asmens kodo, banko sąskaitos numerio ar kitos jautrios informacijos.
- Skambinkite ir pasitikrinkite. Tai – patikimiausias būdas. Kilus įtarimams, nedvejodami skambinkite oficialiais įmonių numeriais ir pasitikslinkite, ar nurodytas asmuo tikrai dirba įmonėje ir ar šiuo metu lankosi jūsų nurodytu adresu.
„Enefit“ klientų konsultavimo centras +370 5 261 9141.
ESO klientų aptarnavimo linija +370 660 01852.
Praneškite apie įtartinus asmenis. Jei įtariate, kad susidūrėte su sukčiais, neįsileiskite jų į namus ir nedelsdami informuokite policiją bendruoju pagalbos telefonu 112. Taip pat galite informuoti ir pačią įmonę, kurios vardu bandoma prisidengti.
Autorė: Eglė Kuktienė, „Rinkos aikštė“
