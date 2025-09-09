„Elektrum Lietuva“: praėjusią savaitę elektros kaina augo 1 proc.

„Pirmąją rudens savaitę vėjo jėgainės ir toliau gamino nedaug elektros energijos, tačiau išaugus saulės elektrinių gamybai elektros kaina išliko stabili. Tiesa, elektros kainos pokyčius lėmė ir nuo rugsėjo pradžios pradėta remontuoti Estijos–Suomijos elektros jungtis „EstLink 1“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Marius Kietis.
Kaip praneša bendrovė, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione mažėjo ir siekė 6 820 GWh, tačiau gamybos apimtys augo iki 7 101 GWh.
Skelbiama, kad Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su praėjusia savaite, augo 1 proc. iki 470 GWh.
Lietuvoje elektros suvartota 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 206 GWh. Latvijoje taip pat elektros vartojimas padidėjo 1 proc. ir siekė 120 GWh, o Estijoje elektros suvartota tiek pat, kiek ir savaitę prieš tai – 144 GWh.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę išliko stabilios ir siekė 284 GWh.
Lietuvoje elektros energijos gamyba mažėjo 16 proc. iki 133 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros pagaminta 18 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 88 GWh, o Estijoje gamyba išaugo 22 proc. ir siekė 63 GWh.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 60 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 65 proc., Latvijoje – 73 proc., Estijoje – 44 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!