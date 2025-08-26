„Elektrum Lietuva“: praėjusią savaitę elektros kaina augo 27 proc.

„Praėjusią savaitę sumažėjus saulės ir vėjo jėgainių gamybai elektros kainos Baltijos šalyse šoktelėjo į viršų. Kainų pokyčius taip pat lėmė ir iki 60 proc. sumažėjęs Šiaurės šalių branduolinių elektrinių prieinamumas. Švedijoje gamyba smuko 12 proc., Suomijoje – 9 proc.“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Marius Kietis.
Kaip praneša bendrovė, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė 6 905 GWh, gamybos apimtys taip pat augo iki 7 355 GWh.
Skaičiuojama, kad Baltijos šalyse elektros, palyginti su praėjusia savaite, 3 proc. daugiau – 444 GWh. Lietuvoje elektros vartojimas augo 6 proc. ir siekė 194 GWh, tuo metu Latvijoje jis sumažėjo 1 proc. iki 116 GWh, o Estijoje elektros suvartota 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 134 GWh.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, elektros energijos bendros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę smuko 12 proc. iki 282 GWh. Lietuvoje elektros pagaminta 9 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę –147 GWh. Latvijoje elektros gamyba sumažėjo 2 proc. ir siekė 85 GWh, o Estijoje jos pagaminta 30 proc. mažiau iki 50 GWh.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 64 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje vietinė generacija padengė 76 proc., Latvijoje – 73 proc., Estijoje – 37 proc. elektros suvartojimo.
