  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“: praėjusią savaitę elektros kaina augo 27 proc.

2025-08-26 10:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 10:26

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina augo visose Baltijos šalyse, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. Bendrovės duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje elektra brango 27 proc. bei atitinkamai siekė 102,98 ir 103,18 euro už megavatvalandę, o Estijoje kaina didėjo net 47 proc. iki 108,38 euro už megavatvalandę.   

Elektros tiekėjai BNS Foto

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina augo visose Baltijos šalyse, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva". Bendrovės duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje elektra brango 27 proc. bei atitinkamai siekė 102,98 ir 103,18 euro už megavatvalandę, o Estijoje kaina didėjo net 47 proc. iki 108,38 euro už megavatvalandę.   

0

„Praėjusią savaitę sumažėjus saulės ir vėjo jėgainių gamybai elektros kainos Baltijos šalyse šoktelėjo į viršų. Kainų pokyčius taip pat lėmė ir iki 60 proc. sumažėjęs Šiaurės šalių branduolinių elektrinių prieinamumas.  Švedijoje gamyba smuko 12 proc., Suomijoje – 9 proc.“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Marius Kietis. 

Kaip praneša bendrovė, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė 6 905  GWh, gamybos apimtys taip pat augo iki 7 355 GWh.   

Skaičiuojama, kad Baltijos šalyse elektros, palyginti su praėjusia savaite, 3 proc. daugiau – 444 GWh. Lietuvoje elektros vartojimas augo 6 proc. ir siekė 194 GWh, tuo metu Latvijoje jis sumažėjo 1 proc. iki 116 GWh, o Estijoje elektros suvartota 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 134 GWh. 

„Elektrum Lietuva“ duomenimis, elektros energijos bendros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę smuko 12 proc. iki 282 GWh. Lietuvoje elektros pagaminta 9 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę –147 GWh. Latvijoje elektros gamyba sumažėjo 2 proc. ir siekė 85 GWh, o Estijoje jos pagaminta 30 proc. mažiau iki 50 GWh. 

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 64 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje vietinė generacija padengė 76 proc., Latvijoje – 73 proc., Estijoje – 37 proc. elektros suvartojimo.

