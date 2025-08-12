Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“: praėjusią savaitę dėl vėjuotų orų elektra pigo 27 proc.

2025-08-12 08:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 08:52

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina visose Baltijos šalyse mažėjo, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. Bendrovės duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje elektra pigo 27 proc. iki 37,48 euro už megavatvalandę, o Estijoje – 26 proc. ir siekė 31,40 euro už megavatvalandę.

 „Elektrum Lietuva“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

„Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Marius Kietis teigia, kad elektros kainų mažėjimą Baltijos šalyse daugiausia lėmė vėjuoti orai.

„Baltijos ir Šiaurės šalių regione, palyginus su praėjusia savaite, vėjo gamyba šoktelėjo net 78 proc. Be to, Baltijos šalyse 4 proc. augo ir saulės energijos gamyba“, – pranešime cituojamas M. Kietis. 

Kaip praneša bendrovė, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė 6 653 GWh, gamybos apimtys taip pat augo iki 7 145 GWh.   

Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su praėjusia savaite, sumažėjo 1 proc. ir siekė 452 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros suvartota 3 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – 199 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas augo 1 proc. iki 119 GWh, o Estijoje vartojimas išliko toks pat, kaip ir praėjusią savaitę, ir siekė 134 GWh.

Bendrovės duomenimis, elektros energijos bendros gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę augo 1 proc. iki 286 GWh. Lietuvoje elektros energijos gamyba didėjo 17 proc. iki 130 GWh, o Latvijoje ir Estijoje elektros buvo pagaminta mažiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje elektros gamyba smuko 11 proc. iki 97 GWh, o Estijoje elektros pagaminta 5 proc. mažiau ir siekė 59 GWh. 

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 63 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje pagaminta 65 proc., Latvijoje – 82 proc., Estijoje – 44 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.

