  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspėja – šį vakarą už elektrą mokėsite daugiau: kaina sieks aukštumas

2025-08-28 10:02 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 10:02

Energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“ praneša, kad ketvirtadienio vakarą nuo 19 iki 20 val. elektros kaina „Nord Pool“ biržoje bus viena aukščiausių šiemet ir sieks 544,5 euro už megavatvalandę (su PVM).

Elektra. BNS Foto

Energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva" praneša, kad ketvirtadienio vakarą nuo 19 iki 20 val. elektros kaina „Nord Pool" biržoje bus viena aukščiausių šiemet ir sieks 544,5 euro už megavatvalandę (su PVM).

„Pastarosiomis dienomis itin sumažėjusi vėjo energijos gamyba ir išaugusi paklausa, sumenkęs importas iš Latvijos ir Lenkijos, tvarkoma Suomijos–Estijos energetikos jungtis lėmė elektros kainų šuolį „Nord Pool“ biržoje“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Rinkodaros ir produktų departamento vadovas Mantas Kavaliauskas.

Bendrovės duomenimis, didelės elektros kainos laikysis ir aplinkinėmis valandomis – nuo 18 iki 19 val. ir nuo 20 iki 21 val., kai elektra kainuos 302,5 euro už megavatvalandę.

„Šiomis valandomis vartotojams rekomenduojame kiek įmanoma sumažinti elektros vartojimą ir jai imlius įrenginius naudoti vėlesnėmis valandomis, nes keletas ne laiku suvartotų kilovatvalandžių gali kainuoti tiek, kiek kelių dienų kilovatvalandžių suma“, – nurodo M. Kavaliauskas.

Palyginimui, per ilgąjį Žolinių savaitgalį valandinės kainos už megavatvalandę buvo mažesnės negu 1 euras.

Anot bendrovės, vartotojams, pasirinkusiems biržos kainomis grindžiamus planus, rekomenduojama stebėti elektros kainų pokyčius realiu laiku ir atitinkamai planuoti vartojimą.

