  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“: liepos mėnesį elektra brango 8 proc.

2025-08-14 08:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 08:03

Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros kaina, palyginti su birželio mėnesiu, Lietuvoje augo 8 proc. iki 46,28 euro už megavatvalandę, skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

 „Elektrum Lietuva“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Liepos mėnesį vidutinė didmeninė elektros kaina, palyginti su birželio mėnesiu, Lietuvoje augo 8 proc. iki 46,28 euro už megavatvalandę, skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva".

0

Tuo metu Latvijoje elektra brango 7 proc. ir siekė 46,12 euro už megavatvalandę, o Estijoje kaina mažėjo 11 proc. iki 36,70 euro.

„Liepą kainų augimą Baltijos šalyse lėmė net 49 proc. sumenkusi vėjo jėgainių gamyba bei 24 proc. sumažėjusi, palyginti su birželio mėnesiu, hidroelektrinių gamyba. Elektros energijos srautai į Baltijos šalis, palyginti su praėjusiu mėnesiu, augo 68 proc., iš Suomijos net – 128 proc“, – pranešime cituojama „Elektrum Lietuva“ vadovė Neringa Petrauskienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva liepą pasigamino 70 proc. elektros energijos

Bendrovės duomenimis, liepos mėnesį Baltijos šalyse elektros energijos vartojimas, palyginti praėjusiu mėnesiu, augo 5 proc. ir siekė 2 0001 GWh. Lietuvoje elektros suvartota 6 proc. daugiau, Latvijoje – 8 proc., o Estijoje – 1 proc.

Elektros gamyba visose trijose šalyse per mėnesį sumažėjo 19 proc. ir siekė 1 338 GWh. Lietuvoje liepą elektros energijos buvo pagaminta 637 GWh – 23 proc. mažiau nei birželį. 

Tuo metu Latvijoje elektros gamyba smuko 6 proc. ir siekė 411 GWh, o Estijoje pagaminta 25 proc. mažiau nei birželį – 291 GWh, informuoja bendrovė.

Praėjusį mėnesį Baltijos šalys bendrai pasigamino 67 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 70 proc., Latvijoje – 81 proc., Estijoje – 50 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

