  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Retai matoma Ingeborga Dapkūnaitė pasirodė viešumoje: proga – neeilinė

2025-10-30 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 15:55

Praėjusią savaitę Vilniuje buvo pristatytas naujausias kultinio Lietuvos režisieriaus Emilio Vėlyvio darbas – mistinis kriminalinis serialas „Vilko gumurys“. Pamatyti brangiausio lietuviško serialo sugūžėjo daugybė žinomų žmonių. Tarp jų – ir aktorė Ingeborga Dapkūnaitė. 

Praėjusią savaitę Vilniuje buvo pristatytas naujausias kultinio Lietuvos režisieriaus Emilio Vėlyvio darbas – mistinis kriminalinis serialas „Vilko gumurys". Pamatyti brangiausio lietuviško serialo sugūžėjo daugybė žinomų žmonių. Tarp jų – ir aktorė Ingeborga Dapkūnaitė. 

0

I. Dapkūnaitė yra retas svečias tiek Lietuvoje, tiek viešuose renginiuose, tačiau šįkart moteris ne šiaip sau atvyko į lietuviško serialo premjerą – jame ji pati atliko vaidmenį. 

Emilio Vélyvio serialo „Vilko gomurys“ premjeros svečiai (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)
(157 nuotr.)
(157 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Emilio Vélyvio serialo „Vilko gomurys“ premjeros svečiai (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)

Ingeborga Dapkūnaitė suspindo elegancija

Svarbiam vakarui Ingeborga pasirinko elegantišką ir modernų įvaizdį. 

Žengdama raudonuoju kilimu aktorė vilkėjo juodą palaidinę, rudą odinį pieštuko formos sijoną ir juodus aulinukus.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po to, kai Rusija pradėjo brutalų puolimą prieš Ukrainą, aktorė nusprendė palikti Maskvą, kur gyveno ne vienerius metus. O ar ji mato galimybę grįžti į šią šalį?

„Niekada negali sakyti niekada, nes nežinai, kaip pasisuks istorijos ratas. <...> Aš sumeluočiau, jeigu sakyčiau, kad neturiu Rusijoje žmonių, kuriuos aš myliu, kurie myli mane. Tai, kad mus išskyrė karas, nuo to tik sunkiau mums visiems. <...> Bet daug mano draugų taip pat paliko šalį. Palyginti su jais, man gana lengva buvo išvažiuoti, nes aš juk nesu Rusijos pilietė“, – laidoje „Pasikalbėkim“ anksčiau sakė I. Dapkūnaitė.

Moteris pripažino, kad su kai kuriais bičiuliais ryšiai visgi nutrūko. O ar ji mato galimybę kada nors dar vaidinti vienoje scenoje su aktoriais, ar dirbti su režisieriais, kurie atvirai palaiko Rusijos valdžią dėl karo veiksmų?

„Dabar nematau galimybės, o kas bus toliau – aš nežinau“, – sakė I. Dapkūnaitė.

Paklausta, kodėl taip retai filmuojasi Lietuvoje, I. Dapkūnaitė buvo atvira – nelabai sulaukia pasiūlymų. Visgi aktorė tikino, kad jai patinka lietuviškas kinas ir norėtų dažniau dirbti gimtojoje šalyje. 

