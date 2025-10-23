Aleksandrui Ivanauskui-Farai jaunimas iškrėtė pokštą

„Norėjosi įtraukti bendrai veiklai svetur gyvenančius, ypač tuos, kurie gyvena toli – kitoje Žemės pusėje. Kaip matėsi ir girdėjosi, jie labiausiai vertino šią iniciatyvą“, – sakė festivalio sumanytojas, kompozitorius, pianistas ir prodiuseris Gediminas Zujus.
Prie festivalio nuotoliniu būdu prisijungė ir Australijos lietuvių bendruomenė – sveikinimo žodį tarė Perte gyvenanti Jūratė Kušeliauskienė, o jos dukra Liepa atliko dainą, parengtą lietuvių išeivijos kūrybinėje stovykloje Rumšiškėse. Renginyje dalyvavo ir dar tūkstančiais kilometrų nuo jos nutolusi Austėja su jos mama Ernesta iš Sidnėjaus bei dainininkė Inora Flowers net iš Naujosios Zelandijos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Tarptautinis festivalis „Šančiai Inn Jazz“(78 nuotr.)
Scenoje – nuo jaunųjų iki legendų
Festivalį simboliškai pradėjo vyriausias renginyje dalyvavęs pianistas Gražvydas Januškevičius ir jauniausias muzikos šventės dalyvis – Rauls Adrians Giričs iš Latvijos. O vainikavo Lietuvos scenos žvaigždžių plejada – Arvydas Joffė, Vladimiras Teluchinas, Gintaras Šulinskas, Danielius Praspaliauskis, Nerijus Ardzevičius, Ričardas Mekionis.
Ant scenos žengė ir daugelio tarptautinių konkursų Grand Prix laimėtoja Emilija Balsevičiūtė iš Jungtinės Karalystės, saksofonistas Ajay Adesoji iš Jamaikos, ukrainietis Kirilo Dernovyj, tarptautinių konkursų prizininkai – Amelija Juonytė, Andrėja Klusavičiūtė, Arija, Ąžuolas, Darvinas ir daugelis kitų jaunųjų atlikėjų.
Vakaro kulminacija tapo netikėtas duetas – grupės „Rondo“ lyderio Aleksandro Ivanausko-Faros ir Gedimino Zujaus improvizacija, prie kurios spontaniškai prisijungė saksofonistas Ajay.
„To tai jau nesitikėjau“, – sutrikimo neslėpė Fara kai Ajay vidury pasirodymo išėjo pagroti improvizuotą solo partiją.
Garbingiausias vakaro dalyvis – estrados legenda Mikas Suraučius, kurio nuopelnus, pasak organizatorių, vertėtų įamžinti atskirame straipsnyje.
Tiltas tarp žemynų ir kartų
Festivalis „Šančiai Inn Jazz“ tapo kaip netikėta tąsa projektų, kuriuos G. Zujus jau daugelį metų įgyvendina su pasaulio lietuviais – nuo kūrybinių stovyklų Rumšiškėse iki kūrybinių dirbtuvių Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
„Labai džiaugiamės šiais projektais ir nuoširdžiai dėkojame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai už suteiktą paramą bei finansavimą. Tai, kad vaikai iš viso pasaulio gali tapti patyriminės Lietuvos dalimi, yra nepaprastai svarbu. Jie čia sutinka savo herojus, jaučia bendrystę, mokosi dalintis“, – sakė Vakarų Australiją atstovaujanti J. Kušeliauskienė.
Rumšiškėse gimęs miuziklas „Kelyje į laisvę“, sukurtas jaunimo iš dešimties šalių, pelnė žiūrovų ovacijas ir buvo pavadintas vienu įspūdingiausių išeivijos kūrybos pavyzdžių.
„Kai susitinka pasaulio lietuviai – gimsta kūriniai, verti apdovanojimo. Kūryba, bendrystė ir meilė šaknims sujungia žemynus“, – sako G. Zujus.
Festivalio sėkmei neabejingi liko ir politikai. Organizatoriai dėkoja Seimo nariui Audriui Radvilavičiui – „neabejingam kultūrai ir mums, kultūrininkams“ – bei Gintarei Skaistei, „kurios dėmesys Šančių bendruomenei ir jos iniciatyvoms ypač svarbus“.
Kultūrinės diplomatijos balsas
„Mūsų tikslas – ne vien muzikuoti, bet ir parodyti, kad Lietuva turi balsą, kuris skamba, girdisi ir vienija lietuvius visame pasaulyje, – apibendrina G. Zujus, – Šioje geopolitinėje situacijoje tai darosi ypač svarbu - turime būti vis tvirtesni ir vieningesni“.
Pasak jo, festivalio tikslai buvo pasiekti: užjūriuose gyvenantys lietuviai susipažino su mūsų muzikos virtuozais, o šie – su jaunosios kartos žvaigždėmis.
„Atsirado naujų ryšių, jungčių, dar daugiau šilumos ir bendrystės, taip pat ir Šančių bendruomenėje, kuri tapo tarptautinio įvykio dalimi, bendravo su dalyviais iš įvairių šalių, pabuvo tiesiog kieme prie laužo su mūsų muzikos legendomis. „Šančiai Inn Jazz“ – tai daugiau nei festivalis. Tai įvykis“, – sako G. Zujus.
