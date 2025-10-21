Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

34-erių atlikėjos Ritos Oros suknelė pribloškė ir visko mačiusius: visiems parodė tai, ką kitos slepia

2025-10-21 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 14:55

Dainininkė Rita Ora patraukė visų žvilgsnius Los Andžele vykusiame vakarėlyje, pasirodžiusi itin drąsiai – su atvira nugara ir permatoma suknele, po kuria matėsi kelnaitės. Žvaigždę lydėjo jos vyras, Holivudo režisierius Taika Waititi.

Rita Ora (Nuotr. socialinių tinklų)
3

Dainininkė Rita Ora patraukė visų žvilgsnius Los Andžele vykusiame vakarėlyje, pasirodžiusi itin drąsiai – su atvira nugara ir permatoma suknele, po kuria matėsi kelnaitės. Žvaigždę lydėjo jos vyras, Holivudo režisierius Taika Waititi.

1

34-erių dainininkė ir 50-metis režisierius dalyvavo „Armani“ pokylyje garsiajame „Château Marmont“ viešbutyje. Ritos įvaizdį papildė žalia skarelė ir šviesi, perregima suknelė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rita Ora
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rita Ora

Pasidalino atvira nuotrauka

Visai neseniai atlikėja sukėlė dar vieną skandalą, kai pasidalijo drąsia nuotrauka be viršutinės dalies. Gerbėjai komentaruose rašė, kad šis kadras „sulaužys internetą“. Pozuodama su mėlynais džinsais ir sukryžiavusi rankas ant krūtinės, Rita atrodė itin provokuojančiai.

Ji derino juodus smailianosius aulinukus ir akinius nuo saulės, o pečius siekiantys šviesūs plaukai buvo sušukuoti į laisvas bangas. Prie nuotraukos ji šmaikščiai parašė: „Na, gerai, ar kažką pamiršau?“

Draugai ir sekėjai netruko reaguoti: „Karšta!“, „Tiesiog nuostabi mergina“, „Tikrai sulaužysi internetą“, – rašė komentatoriai.

Rita Ora ne kartą stebino drąsiais įvaizdžiais – neseniai ji išsiskyrė ir Paryžiuje, vilkėdama itin atvirą permatomą drabužį, pro kurį matėsi apnuoginta figūra bei trumputės raudonos kelnaitės.

Leidiniui The Sun Rita atskleidė, kad jos naujas šviesus įvaizdis sutapo su naujos dainos įrašais. Kūrinys „All Natural“bus įtrauktas į ketvirtąjį dainininkės albumą, kuris pasirodys kitąmet.

