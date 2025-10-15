Šaltibarščių festivalio „Vilnius Pink Soup Fest“ gerbėjams – stulbinanti žinia

2025 m. „Vilnius Pink Soup Fest“ viršijo visus lūkesčius. Jame dalyvavo 93 tūkst. žmonių, iš kurių beveik 17 tūkst. atvyko iš užsienio. Renginio sugeneruota ekonominė nauda Vilniui siekė daugiau nei 3 mln. eurų – tai beveik tris kartus daugiau nei praėjusiais metais, rašoma pranešime spaudai.
Ateinančiais metais tikimasi šiuos skaičius dar didinti: Lietuvos sostinė rožine spalva nusidažys gegužės 29-31 dienomis, o organizatoriai žada išplėsti ir festivalio programą, ir jo erdves.
Festivaliui – pasaulio žiniasklaidos dėmesys
„Vos prieš trejus metus rengti pradėtas festivalis užaugo taip sparčiai, kad vienos dienos jam tiesiog nebepakanka. Matome, kaip dėl „Vilnius Pink Soup Fest“ į Vilnių atvyksta svečiai ne vien iš Baltijos šalių, bet ir iš Vokietijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės. Jie nori ilgiau pasilikti, daugiau išbandyti ir patirti.
Šiemet trijų dienų formatas leis mums sukurti dar intensyvesnę programą, o mūsų partneriams suteiks daugiau galimybių kūrybiškai įsilieti į festivalio ekosistemą“, – sako Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė.
Žinia apie sostinėje vykstantį unikalų festivalį taip pat sklinda vis plačiau ir tikslingai stiprina Vilniaus kaip gastronominės krypties įvaizdį. Šiemet potencialiai visame pasaulyje buvo pasiekta 637 mln. žmonių auditorija.
Nuotrauka iš „Vilnius Pink Soup Fest“ pateko į tarptautinės naujienų agentūros „Reuters“ įspūdingiausių savaitės nuotraukų albumą, apie renginį rašė „Associated Press“, Kinijos „Xinhua“, Vokietijos „Stern“ ir „Berliner Zeitung“ bei daugybė kitų tarptautinių žiniasklaidos kanalų.
Vien „Go Vilnius“ turinys apie festivalį socialiniuose tinkluose sulaukė daugiau kaip 50 mln. peržiūrų. Dar dešimtys milijonų žmonių visame pasaulyje stebėjo ir festivalyje viešėjusių nepriklausomų turinio kūrėjų nuotykius sostinėje.
Platforma kūrybiškiems sprendimams
E. Girdzijauskaitė pažymi, kad pasiekti tokių rezultatų būtų neįmanoma be partnerių ir rėmėjų. Šiemet jų įsitraukimas į „Vilnius Pink Soup Fest“ buvo ypač gausus ir sėkmingas, todėl 2026 m. vėl tikimasi sulaukti verslų ir organizacijų dėmesio, kurios kūrybiškai prisidės prie festivalio augimo.
Įvairiausius sprendimus palaikanti festivalio ekosistema leidžia eksperimentuoti, kurti nestandartines kampanijas ir pasiekti tiek vietos, tiek tarptautinę auditoriją.
Vieną įspūdingiausių šių metų festivalio atrakcijų – šaltibarščių temai skirtą fotogaublį – pristačiusios Latvijos skrydžių bendrovės „airBaltic“ viceprezidentė rinkodarai Alina Prave patikina, kad įmonė į rožinę Vilniaus šventę būtinai įsilies ir ateinančiais metais bei jau pradėjo tam ruoštis.
„Lietuva yra viena pagrindinių mūsų rinkų, todėl labai vertiname kiekvieną galimybę užmegzti ryšį su žmonėmis, pasidalinti savo istorija, stiprinti „airBaltic“ prekės ženklo žinomumą. Kartu galime pristatyti maršrutus, kuriais skraidome iš trijų Lietuvos oro uostų“, – pažymi A. Prave.
Šiemet prie „Vilnius Pink Soup Fest“ prisidėjo ir Lietuvos žaidimų kūrėjai „Nordcurrent“, kurie populiariame mobiliajame žaidime „Cooking Fever“ integravo virtualų Vilniaus restoraną ir milijonams žaidėjų visame pasaulyje pasiūlė pasigaminti lietuviškų šaltibarščių.
Vien per pirmąją savaitę lietuviškas restoranas žaidime buvo pasirinktas daugiau kaip 2 mln. kartų, o per mėnesį žaidėjai pagamino net 12 mln. porcijų virtualių šaltibarščių. Ši kampanija, kvietusi atrasti Vilnių per kulinariją, pateko tarp geriausių pasaulio komunikacijos darbų ir buvo nominuota prestižiniuose „Digital Communication Awards 2025“ apdovanojimuose.
„Matome, kaip festivalis tampa platforma, kuri mūsų partneriams leidžia kurti ir įgyvendinti pačias netikėčiausias idėjas. Nuo šaltibarščiams dedikuotų traukinių ir bėgimo su dubenėliais rankose varžybų iki šaltibarščių SPA ir aukštosios virtuvės interpretacijų mūsų nacionalinės sriubos tema.
Tai rodo, kad šaltibarščiai gali būti universalus kodas, o rožinė spalva vienyti pačius skirtingiausius verslus“, – sako „Go Vilnius“ komunikacijos vadovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!