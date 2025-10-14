Vairuotojams nesutarus dėl avarijos kaltininko, judrioje Vilniaus gatvėje sustojo eismas

Avarija įvyko netoli Olandų žiedo, maždaug valandai visiškai sustojo eismas. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Dviejų „Toyota“ automobilių vairuotojai nesugebėjo išsiaiškini, kas kaltas dėl įvykio.
Atvažiavus policijai transporto priemonės patrauktos ir eismas.
Vairuotojai nori, kad dėl eismo įvykio policija pradėtų tyrimą.
