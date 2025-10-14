Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vairuotojams nesutarus dėl avarijos kaltininko, judrioje Vilniaus gatvėje sustojo eismas

2025-10-14 18:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 18:37

Antradienį popiet Vilniuje, Antakalnio gatvėje susidūrė 2 automobiliai. Dėl įvykio nusidriekė didėlės spūstys.

Avarija Antakalnyje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
6

Antradienį popiet Vilniuje, Antakalnio gatvėje susidūrė 2 automobiliai. Dėl įvykio nusidriekė didėlės spūstys.

REKLAMA
1

Avarija Antakalnyje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Antakalnyje

Avarija įvyko netoli Olandų žiedo, maždaug valandai visiškai sustojo eismas. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.

Dviejų „Toyota“ automobilių vairuotojai nesugebėjo išsiaiškini, kas kaltas dėl įvykio.

Atvažiavus policijai transporto priemonės patrauktos ir eismas.

Vairuotojai nori, kad dėl eismo įvykio policija pradėtų tyrimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų