  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Masteikaitė įvertino „aušriečių“ ir LSDP derybas dėl kultūros ministro: asamblėjai reiks stiprinti poziciją

2025-10-14 22:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 22:18

Kultūros bendruomenė žada stiprinti savo poziciją dėl Kultūros ministerijos, teigia Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė. Anot jos, nors premjerė Inga Ruginienė perėmė Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros", džiaugtis nėra ko, nes derybos dėl kandidato į kultūros ministrus su „aušriečiais" dar vyksta.

Gintarė Masteikaitė (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
35

Kultūros bendruomenė žada stiprinti savo poziciją dėl Kultūros ministerijos, teigia Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė. Anot jos, nors premjerė Inga Ruginienė perėmė Kultūros ministeriją iš „Nemuno aušros“, džiaugtis nėra ko, nes derybos dėl kandidato į kultūros ministrus su „aušriečiais“ dar vyksta.

8

4-oji tarpsektorinė kultūros asamblėja
(35 nuotr.)
(35 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 4-oji tarpsektorinė kultūros asamblėja

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galiu pasakyti, kad džiaugtis nėra ko. Vyko gražūs pokalbiai, kur „Nemuno aušra“ susitarė kultūros ministro ieškoti kartu. Žodžiu, grįžome į pradžią. Valdžiai mūsų akcija ir pilietiškumas – nesvarbu. Per mus važiuoja kaip buldozeriu“, – 4-ojoje tarpsektorinėje asamblėjoje kalbėjo G. Masteikaitė.

„Šiandien išgirdus visų pasisakymus ir palaikymą matau, kad mums reiks stiprinti poziciją, o kaip tai darysime – tikrai pasitarsime. Artimiausiu metu planuojame pranešti apie kitą žingsnį. (...) Atrodo, kad tai nepasibaigs taip greitai, kaip norėtume“, – teigė viena iš akcijos lyderių.

Pasak jos, Kultūros asamblėja planuoja steigti antrą iniciatyvinę grupę, kuri skirtingai nei dabartinė, veiktų ne sostinėje.

„Labai skatinu tuos, kurie mus stebi iš regionų – palaikykite vieni kitus. Jei yra kažkokios baimės – rašykite mums. Susitiksime ir pasikalbėsime. Tikriausiai, greitu metu turėsime antrą iniciatyvinę grupę, įsisteigusią ne Vilniuje, tačiau apie tai pranešime vėliau“, – tikino G. Masteikaitė.

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis anksčiau pirmadienį teigė, kad su premjere I. Ruginiene susitarė, kad „aušriečiai“ ir socialdemokratai ieškos bendro kandidato į Kultūros ministerijos vadovo pareigas.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Savo ruožtu Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė teigė, kad „Nemuno aušra“ pateikė ministrei pirmininkei potencialų kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo pareigas. Ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas tai paneigė.

Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Šie mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos. 

LSDP perėmus Kultūros ministeriją savon atsakomybėn, premjerė I. Ruginienė teigė, kad kandidato į kultūros ministrus ieškos pati.

Dalia Jotautienė
Dalia Jotautienė
2025-10-14 22:34
Lietuvos kultūros bendruomenė susibūrė į asamblėją, nepritardama Kultūros ministerijos perdavimui partijai „Nemuno aušra“. ..... ... .. .
Kas ta BENDRUOMENĖ?
Kas ta ASAMBLĖJA? Skamba gražiai, o konkretumo JOKIO. Kiek narių bendruomenėje? Kiek narių yra asamblėjoje? Kas ją rinko? Ar sprendimai priimami daugumos narių valia? Koks kvorumas, kokie įstatai?
Protestuokit, šventa jūsų teisė. Gražu vadintis bendruomene, dar gražesnis žodis asamblėja. Iš tiesų jūs esate MINIA. Tikrai mažesnė, nei partijos prieš kurią protestuojat rinkėjų skaičius.
Atsakyti
