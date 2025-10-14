Bendražygiai prašo Remigijaus Žemaitaičio keisti savo retoriką

„Iš tikrųjų kalbėjome ir šiandien taip pat ta tema, kad tikrai tą retoriką keistų, kad ji švelnėtų“, – antradienį po „aušriečių“ frakcijos posėdžio Seime žurnalistas sakė partijos vicepirmininkė Daiva Žebelienė.
„Suprantame emocijas, bet iš tikrųjų reikėtų pamatuoti ir pagarbiai savo nuomonę išreikšti, (...) Norėtųsi jau solidesnės, pagarbesnės, atsižvelgti ir į visuomenę, ir į skirtingus žmones (...) Aš pati taip elgiuosi, tai kažkaip ir norisi, kad partijos pirmininkas irgi taip elgtųsi, ir nebūtų tų emocinių, impulsyvių jo pasisakymų, turi būti pagarba visiems“, – teigė parlamentarė.
Pats R. Žemaitaitis tvirtino vargiai savo mąstymą galįs pakeisti, tačiau žadėjo būti mažiau emocionalus, naudoti mažiau šauktukų, kalbėti pilnais sakiniais, kad būtų teisingai suprastas.
„Reikės man pasimokyti, pasitobulinti, kad vis dėlto mintys arba idėjos, kurios išeina kartais komentuot jums, kad nebūtų greitakalbė, o lėtesnė. Ar tai pavyks? Matyt, po mėnesio kito irgi vėl klaidų pridarysiu, bet tobulėjimui yra kur“, – teigė jis.
Paklausta apie partijos poziciją Ukrainos atžvilgiu ir antradienį „Nemuno aušros“ feisbuko paskyroje paskelbtą įrašą, kvestionuojantį Ukrainos vėliavos buvimą Seimo posėdžių salėje, D. Žebelienė buvo nustebusi. Ji tvirtino nežinanti, kas administruoja šią partijos paskyrą.
„Mes tam nepritariame ir šiandien prašėme, kad žydų, ukrainiečių temos tikrai nebūtų keliamos, kad tai būtų tabu. Iš tikrųjų mums visiems yra skaudu. Aš pati asmeniškai nuo pirmos karo dienos labai daug padėjau ukrainiečiams visais klausimais, pradedant atvažiavimu, įdarbinimu, darbo birža, mokyklomis, darželiais. (...) Tikrai esu už tai, kad reikia gerbti šitą tautą ir padėti, kad tiktai greičiau tas karas baigtųsi ir ateitų taika“, – kalbėjo D. Žebelienė.
BNS rašė, kad policija šeštadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl R. Žemaitaičio feisbuke paskelbto įrašo, kuriame „Nemuno aušros“ pirmininkas teigė, kad Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“, spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
R. Žemaitaitis šiuo metu jau teisiamas dėl neapykantos prieš žydus kurstymo ir Holokausto neigimo, o pernai Konstitucinio Teismo jis buvo pripažintas sulaužęs parlamentaro priesaiką dėl antisemitinių teiginių.
Vis dėlto apkaltos politikas tada išvengė pasitraukdamas iš Seimo, o 2024 metų rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.
