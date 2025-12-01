Nausėda telefonu kalbėjosi su EK vadove dėl Lukašenkos režimo grėsmių

„Padėkojau Komisijai už paramą ir pabrėžiau, kad būtina skubiai imtis stipresnių ir labiau koordinuotų Europos sąjungos atsakomųjų priemonių į nuolatines Rusijos ir Baltarusijos provokacijas“, – po pokalbio su EK vadove socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
Po pokalbio su Lietuvos šalies vadovu U. von der Leyen pabrėžė, kad padėtis pasienyje su Baltarusija blogėja, todėl ES rengia naujas priemones Baltarusijos režimui sankcionuoti.
„Vis dažniau į Lietuvos oro erdvę patenka kontrabandiniai balionai. Toks Lukašenkos režimo hibridinis puolimas yra visiškai nepriimtinas. Lietuva ir toliau turi mūsų visišką solidarumą. Rengiame tolesnes priemones pagal mūsų sankcijų režimą“, – po pokalbio su G. Nausėda socialiniame tinkle „X“ rašė EK pirmininkė.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį su Europos Sąjungos (ES) vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas telefonu taip pat aptarė galimas atsako į Baltarusijos režimo vykdomą hibridinę ataką priemones.
K. Budrys pabrėžė, kad ES turi imtis veiksmų apginti savo piliečius ne tik solidarumo pareiškimais, bet konkrečiomis priemonėmis. Ministras pažymėjo, kad dar spalio pabaigoje Lietuva pateikė EK pasiūlymus dėl papildomų sankcijų Baltarusijai ir tikisi, kad artimiausiu metu bus pasiekta progreso šiuo klausimu.
Spalio pabaigoje Lietuva Europos Komisijai pateikė siūlymus dėl papildomo hibridinių atakų kriterijaus Baltarusijai įtraukimo į ES sankcijų režimą. Lietuva taip pat siūlo ES įvesti papildomas sektorines sankcijas Baltarusijai.
ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės.
