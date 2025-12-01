 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Mirė „Light Conversion“ įkūrėjas Algirdas Juozapavičius

2025-12-01 15:02 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 15:02

Eidamas 78 metus mire fizikas, Lietuvos lazerių bendrovės „Light Conversion“ įkūrėjas ir vadovas Algirdas Juozapavičius.

(nuotr. Fotodiena/Justinas Auškelis)

Eidamas 78 metus mire fizikas, Lietuvos lazerių bendrovės „Light Conversion“ įkūrėjas ir vadovas Algirdas Juozapavičius.

0

Žinia apie A. Juozapavičiaus mirtį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino įmonė.

Netekome vieno iš „Light Conversion“ įkūrėjų ir ilgamečio vadovo dr. Algirdo Juozapavičiaus. Dr. Juozapavičius daugelį metų formavo įmonės kryptį ir kultūrą, jo atsidavimas mokslui, komandai ir Lietuvos lazerinių technologijų pažangai reikšmingai prisidėjo prie to, kur esame šiandien“, – dalijosi „Light Conversion“ atstovai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Juozapavičius 2018 metais buvo apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi už indėlį į nacionalinės pramonės plėtrą ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, po metų  Vilniaus miestas jam skyrė Šv. Kristoforo statulėlę už reikšmingą veiklą mokslo ir verslo srityse.

Prezidentas reiškia užuojautą dėl A. Juozapavičiau netekties

Šalies vadovas Gitanas Nausėda pirmadienį pareiškė užuojautą dėl A. Juozapavičiaus mirties.

Pasak prezidento, A. Juozapavičius buvo ne tik vienas iš įmonės „Light Conversion“ įkūrėjų ir ilgametis vadovas, bet ir asmenybė, kuri savo darbu ir atkaklumu reikšmingai prisidėjo prie to, kad Lietuvos lazerių industrija taptų pasaulinio lygio pasididžiavimu. 

„Dr. A. Juozapavičiaus netektis yra skaudus smūgis Lietuvos mokslo, inovacijų ir pramonės bendruomenei. Išėjo žmogus, kurio gyvenimas buvo neatsiejamas nuo mūsų šalies lazerių mokslo istorijos – vienas jos kūrėjų, šviesos technologijų vizionierius ir išskirtinės erudicijos mokslininkas“, – rašoma šalies vadovo užuojautoje.

Šalies vadovas išreiškė nuoširdžią užuojautą A. Juozapavičiaus šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai mokslo bendruomenei.

indeliai.lt

