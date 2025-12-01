 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mirus legendiniam atlikėjui jo dukra miegojo jo lovoje: atskleidė, kodėl

2025-12-01 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 12:25

Liepos mėnesį mirusio rokerio Ozzy Osbourne dukra Kelly Osbourne atskleidė „blogiausią dienos dalį“ ir kodėl pirmuosius mėnesius po tėvo Ozzy mirties miegojo jo lovoje.

Patalynė (nuotr. Shutterstock.com)
7

Liepos mėnesį mirusio rokerio Ozzy Osbourne dukra Kelly Osbourne atskleidė „blogiausią dienos dalį" ir kodėl pirmuosius mėnesius po tėvo Ozzy mirties miegojo jo lovoje.

0

Dainininkas Ozzy mirė būdamas 76-erių, namuose su žmona Sharon (73 m.) ir vaikais liepos mėnesį.

Atsisveikinimas su Ozzy Osbourne
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Ozzy Osbourne

Laidoje, pavadintoje „Prisimenant Ozzy“, šeima pasidalijo savo iššūkiais po rokerio mirties, taip pat ir laimingais prisiminimais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nekenčia eiti miegoti

Buvusi „The X Factor“ teisėja Sharon atvirai papasakojo, kaip ji „nekenčia“ eiti miegoti naktimis.

Tada Kelly papasakojo, kaip jie dalinosi jos velionio tėvo lova, ir pasakė: „Aš miegojau su tavimi pirmuosius du mėnesius, kad tu nebūtum viena.“

Tada ji prisipažino, kaip pasikeitė jos kasdienė rutina, ir pripažino:

„Aš atsibundu ir pirmąsias tris sekundes jaučiuosi normaliai.

O tada prisimenu viską.

Rytai man yra sunkiausi. Nes tai įvyko ryte.

Ir aš didžiąją laiko dalį praleisdavau su tėčiu ryte.“

Begalinis ilgesys

Kelly tuomet papasakojo, kaip ji vis dar daug verkia po Ozzy mirties.

Ji pridūrė: „Tai viskas, ką aš, atrodo, darau šiomis dienomis, nes aš jo taip pasiilgstu.“

Kelly taip pat prisiminė trejų metų sūnaus Sidney „ypatingus santykius“ su Ozzy ir kokia dėkinga ji yra, kad jiedu sukūrė ryšį.

Ji taip pat papasakojo, kaip platesnis sielvarto protrūkis visoje JK buvo „labai naudingas“ šeimai, parodydamas, kad jie „nėra vieni“ savo jausmuose.

Primename, kad Ozzy mirė liepą, praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai „Black Sabbath“ žvaigždė paskutinį kartą pakilo į sceną su savo grupės draugais Villa Parke Birmingeme.

Ozzy mirė namuose, savo nuostabiame dvare Welders, Bakingamšyre, „apsuptas meilės“.

Jo šeimos pareiškime tuo metu buvo teigiama:

„Su didesniu liūdesiu, nei gali perteikti žodžiai, turime pranešti, kad mūsų mylimasis Ozzy Osbourne mirė šį rytą.

Jis buvo su šeima ir apsuptas meilės. Prašome visų gerbti mūsų šeimos privatumą šiuo metu.

Sharon, Jackas, Kelly, Aimee ir Louisas.“

Ozzy, per savo šešis dešimtmečius trunkančią karjerą, tapo žinomas kaip „Tamsos Princas“ dėl savo elgesio scenoje, kuris pritraukė būrį sunkiojo roko gerbėjų.

Paskutinį kartą jis pasirodė scenoje šių metų liepą, kai vėl susivienijo su savo grupės draugais Geezer Butler, Tony Iommi ir Bill Ward ir atliko penkių dainų rinkinį atsisveikinimui su muzika.

Tačiau ikona prisiekė, kad tai bus jo paskutinis pasirodymas dėl prastėjančios sveikatos, 2020 m. atvirai prabilęs apie savo kovą su Parkinsono liga.

Po pasirodymo jis stebėjo, kaip jo dukrai Kelly pasipiršo jos draugas Sid Wilson.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ozzy Osbourne ir Sharon Osbourne (Nuotr. SCANPIX, 123rf.com)
Po Ozzy Osbourne`o mirties jo šeimą pasiekė šiurpi siunta: ką išvydo viduje – šokiruoja (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

