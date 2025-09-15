Pirmą kartą po Ozzy Osbourne mirties žmona nutraukė tylą: paviešino neįprastą įrašą

„Man vis dar trūksta žodžių, kad galėčiau išreikšti, kokia esu dėkinga už milžinišką meilę ir palaikymą, kurį parodėte socialiniuose tinkluose“, – penktadienį „Instagram“ paskyroje rašė 72-ejų moteris, pristatydama ir naują savo hobį – sakalininkystę.
Toliau dėkodama gerbėjams ji pridūrė: „Jūsų komentarai, įrašai ir pagerbimai suteikė man daugiau paguodos, nei galite įsivaizduoti. Visi jie buvo pastebėti – iš tiesų jie mane palaikė daugelyje sunkių naktų.“
Sharon pasidalijo nuotraukomis su plėšriaisiais paukščiais, su kuriais praleido popietę: „Ryšys, kurį užmezgi su šiais galingais paukščiais, paremtas vien tik pasitikėjimu ir užtikrintumu. Jie pasirinks nutūpti ant tavęs tik tada, jei jausis, kad esi saugus ir jų nebijai. Tai ypatingas ryšys, kurį gerai suprantu. Ši patirtis buvo tikrai magiška.“
Sirgo klastinga liga
Ozzy Osbourne mirė liepos 22-ąją po ilgos kovos su Parkinsono liga. Jam buvo 76-eri.
„Su didesniu liūdesiu, nei gali perteikti žodžiai, turime pranešti, kad šį rytą mus paliko mūsų mylimas Ozzy Osbourne“, – šeima rašė viešame pareiškime. – „Jis buvo apsuptas šeimos ir meilės. Prašome gerbti mūsų privatumą šiuo metu.“
Muzikantas apie Parkinsono diagnozę paskelbė dar 2020 m. sausį. Be šios ligos, jis visą gyvenimą jautė ir 2003 m. keturračio avarijos padarinius – tuomet patirtas kaklo sužalojimas sukėlė ilgalaikių sveikatos problemų. 2022 m. atlikta operacija tapo „gyvenimą pakeitusia“, o po jos Ozzy prisipažino negalintis normaliai vaikščioti.
Dėl nuolat prastėjusios sveikatos rokeris 2023 m. lapkritį paskelbė pasitraukiantis iš koncertinių turų. Vis dėlto paskutinį kartą į sceną jis dar išėjo 2025 m. liepą – su „Black Sabbath“ nariais.
Santykiai su žmona
Sharon ir Ozzy susituokė 1982 m. liepą. Jie susilaukė trijų vaikų – dukterų Aimee ir Kelly bei sūnaus Jacko. Ozzy taip pat turėjo tris vaikus iš pirmosios santuokos su Thelma Riley – Jessicą, Louisą ir Elliotą (jį rokeris įsivaikino).
Sharon ne tik buvo žmona, bet ir vyro vadybininkė – kartu jie išleido 13 studijinių albumų, o pasaulinį populiarumą išplėtė realybės šou „The Osbournes“.
Nors poros santykiai per daugiau nei keturis dešimtmečius buvo audringi, jų meilės istorija tapo tokia ryški, kad 2021 m. buvo paskelbtas planas sukurti biografinį filmą apie jų gyvenimą.
„Mūsų santykiai kartais buvo laukiniai, beprotiški ir pavojingi, bet mus visada išlaikė amžina meilė vienas kitam“, – tuomet teigė Sharon.
