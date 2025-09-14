Į 6-ąjį „Ecosh“ gimtadienį rinkosi sveikuoliai: garsus treneris davė sveikos gyvensenos patarimų

„Kartais tikrai sveikas ir kokybiškas užkandis, kaip pavyzdžiui pistacijos, gali prisidėti prie kūno svorio augimo, jeigu jų padauginsime. Juk iš pirmo žvilgsnio nekalta šimto gramų pistacijų pakuotė turi daugiau nei 500 kalorijų. Arba JAV jau galima rasti frapės, kurioje yra daugiau nei 1000 kalorijų, kurios gali sudaryti net pusę dienos normos.“
P. Ratkevičius pasidalijo svarbiausiais įpročiais, kurie tiesiogiai lemia žmogaus ilgaamžiškumą
Šventės svečiai džiaugėsi ne tik įmonės augimu, bet ir įkvepiančiais ilgaamžiškumo entuziastų pranešimais. Pasak daugiau nei 75 tūkstančius sekėjų Instagram paskyroje turinčio fitneso asmeninio trenerio, svarbiausi dalykai, norint pradėti sveikai gyventi, yra kokybiškas miegas, mityba, sportas, sąmoningumas, meditacija ir emocinė ramybė.
„Didžioji dalis šiuolaikinių žmonių nepakankamai miega, todėl jiems trūksta energijos. Kokybiškas miegas yra kur kas svarbiau nei mityba ar sportas. Duokite žmogui prasto maisto, ir jis net ir taip valgydamas, ilgai temps, tačiau pabandykite miegoti po keturias valandas per parą ir jau po dviejų savaičių pasidarys labai blogai. Kai gerai išsimiegame, tada galime ir mitybą subalansuoti, ir sportą įtraukti. O kai neišsimiegame, mums trūksta energijos ir nieko kito nesinori, tik ėsti“, – sako daugiau nei dvidešimt šešerius metus aktyviai sportuojantis P. Ratkevičius.
Svarbu ir meditacija
Sportininkas atkreipia dėmesį, kad anksčiau tie, kurie sportuodavo, apie meditaciją ir, pavyzdžiui, dėkingumo praktiką, net negalvojo. Bet per penkiolika metų viskas pasikeitė – šiandien žmogus ieško balanso, ir sportuoja, ir medituoja.
„Svarbiausia – pusiausvyra tarp dvasinio ir fizinio gyvenimo. Nieko gero, jei daug sportuojantis ir puikios fizinės formos sportininkas nesusitvarko su emocijomis arba nušvitęs vienuolis užsiaugina didelį pilvą. Todėl svarbu ne tik sportuoti, bet ir medituoti, praktikuoti įvairias sąmoningumo arba dėkingumo praktikas.“
P. Ratkevičius atskleidė ir tai, kodėl jam visada užtenka valios sportui ir sveikam gyvenimo būdui ir kodėl dėl to verta stengtis kitiems.
„Mano abu tėvai visą gyvenimą sportavo ir laikėsi režimo, todėl aš neįsivaizduoju kitokio gyvenimo būdo. Aš taip užaugau. Sportuoju ir sveikai maitinuosi nuo 12 metų. O gražesnio ir sveikesnio septyniasdešimt dviejų metų žmogaus už savo mamą nesu matęs. Todėl visiems, kurie turi vaikų, reikėtų prisiimti asmeninę atsakomybę ir stengtis vien dėl jų, nes obuolys nuo obels netoli nurieda“, – rodydamas savo nuotrauką su jaunatviškai atrodančia 72 metų mama sakė žinomas vyras.
Treneris sako, kad dauguma žmonių klauso įvairių paskaitų, ateina į konsultacijas, bet ne visada taiko įgytas žinias. Todėl, pasak jo, svarbiausias dalykas – viską, ką naujo sužinojome ir mums padarė įspūdį, pradėti taikyti per 48 valandas, nes kitu atveju pasimirš.
Sėkmingai šešerius metus Lietuvoje veikiančios įmonės istorija
Šventės metu įmonės vadovė ir kūrėja Lietuvoje Aistė Pranukevičienė papasakojo savo asmeninę istoriją, kaip prieš šešerius metus su vyru ir vos kelerių metukų sūnumi gyvendama Estijoje taip susižavėjo „Ecosh“ produktais, kad net pasisiūlė nemokamai įmonėje dirbti.
„Kadangi nesutiko manęs įdarbinti, o aš intuityviai žinojau, kad tokių produktų Lietuvoje labai reikia, pasisiūliau dirbti už komisinį mokestį – kiek parduosiu, tiek uždirbsiu. Ir įmonės atstovai per penkiolika minučių pasakė „taip“. Pradėjau tik su keliais produktais ir idėja, kad Lietuvoje reikalingi tikrai kokybiški papildai.
Per tą laiką užaugome ne tik asortimentu, bet ir užsiauginome komandą ir lojalių klientų bendruomenę. Buvo etapų, kai nežinojau, kaip suvaldysiu tokį augimą ar procesus, bet sprendimas visada atsirasdavo. Ir šiandien žiūrint atgal atrodo, kad kiekvienas sunkumas buvo reikalingas tam, kad būtume čia, kur esame. Šiandien mes stabili ir vis dar sparčiai auganti įmonė, išlaikanti savo pamatines vertybes ir turinti daug planų ateičiai“, – šypsosi sėkmingai jau šešerius metus Lietuvoje veikiančios ir nuolat augančios maisto papildų įmonės vadovė.
Gydytoja R. Zinkevičienė įvardijo, sveikatinimosi metodus, kurie visiškai netinka moterims
Vakaro vinimi tapo R. Zinkevičienės asmeninė patirtis – kaip strėlės laužymas gerklėje sutrikdė sveikatą. Rasa, savo istorija siekė ne tik pašiurpinti į šventę susirinkusius sveikos gyvensenos entuziastus, bet ir vaizdingai parodyti, kodėl drastiška, stresą ir kortizolį didinanti veikla moterims, priešingai nei vyrams, netinka.
„Kitą dieną po strėlės laužymo gerklėje aš ir viduriavau, ir vėmiau, ir net nerimo priepuolis buvo ištikęs“, – sakė šventės viešnia akcentuodama, kad ir maudytis ledinėje eketėje, ir vaikščioti žarijomis ar vinimis moterims netinka.
„Moteris nėra vyras. O didžioji dalis mokslinių tyrimų atliekama su vyrais. Visi šiandien populiarioje spaudoje ir socialiniuose tinkluose nuolat eskaluojami ir populiarūs „sveikatinimosi“ būdai pritaikyti ir tinka (dažnu atveju) tik vyrams. Moterys yra visiškai kitokios, kaip mėgstama sakyti – iš kitos planetos. Moters kūne vyksta kitokie biologiniai procesai, todėl kai pradeda vaikytis ekstremalių dalykų, kurie tirti su vyrais, prasideda sveikatos problemos.
Didžiausia klaida, kurią daro vaisingos moterys, yra lįsti į eketę. Ledinė vonia ar eketė sutrikdo moters reprodukcinę sistemą ir jai gali kilti vaisingumo problemų. Šiandien labai madingas protarpinis badavimas taip pat tinka vyrams, bet ne moterims. Galima rasti daugybę mokslinių straipsnių, jog moterims, ypač vyresnėms, protarpinis badavimas sutrikdo hormonų pusiausvyrą, ypač menopauzės laikotarpiu, gali kilti labai rimtų bėdų.
Žinoma, jaunutei moteriai, kurios hormonai veikia harmoningai, tai nepakenks. Per mėnesį yra mažiausiai keturios fazės, per kurias moteris turi gauti atitinkamą kiekį maistinių medžiagų, o kai laikosi protarpinio badavimo, sąmoningai jų negauna. Todėl ir kyla įvairių sveikatos sutrikimų. Būtina nuolat kalbėti apie tai, kad moteriai netinka tai, kas didina stresą ir kortizolio kiekį. Todėl nerekomenduočiau moterims nei maratonų bėgti, nei vinimis ar žarijomis vaikščioti. Kam moteriai maratonas? Kam jai taip save alinti? Tačiau tai puikiai tinka vyrams – padidina testosterono lygį ir mobilizuoja. O moteriai, kad būtų laiminga ir sveika, tinka visi lengvi, malonūs dalykai.“
A. Pranukevičienei svarbiausia, kad viskas būtų tikra – tiek ją suprantys žmonės, tiek produktai
Įmonės vadovė A. Pranukevičienė paklausta, kodėl pasirinko edukacinės šventės formą, sakė, kad sveikata ir švietimas – svarbiausi tiek jos asmeniniai, tiek įmonės tikslai. „Norėjosi, kad gimtadienis būtų ne tik mums, bet visai mūsų bendruomenei. Todėl pasirinkome dovanoti įkvepiančius pranešimus, susitikti gyvai, pabendrauti, pasidalinti patirtimis, pajusti daugiau motyvacijos gyventi sveikiau, daryti pokyčius kasdienybėje.
„Man atrodo, kad svarbiausia yra ne dekoracijos ar renginio dydis, o edukacija, tikri pokalbiai ir ryšys. Norėjosi šilto vakaro, kuriame būtų galimybė tiek pabendrauti, tiek sužinoti ką nors nauja“, – sakė A. Pranukevičienė.
Vakaro pabaigoje dėkodama susirinkusiesiems A. Pranukevičienė sakė, jog jai labai svarbu, kad viskas būtų tikra, – tiek ją supantys žmonės, tiek produktai, kuriems ji atstovauja.
„Kad produktai būtų tokie, kokius pati be abejonių duočiau savo šeimai ir vartočiau pati. Kad galiu jaustis drąsiai ir jausti pasididžiavimą dėl produktų kokybės. Siekiu, kad mūsų komunikacija su žmonėmis būtų nuoširdi ir duodanti naudos, edukuojanti. O dar svarbiau – kad „Ecosh“ padėtų formuoti bendruomenė, kurioje žmonės gauna daugiau informacijos apie gerą savijautą, kur dalijasi patirtimis, domisi, palaiko vieni kitus. Tada matau, kad darome daugiau, negu tik parduodame produktą. Taip prisidedame prie platesnės sveikesnio gyvenimo kultūros.“
Įmonės vadovė A. Pranukevičienė džiaugėsi, kad drauge švęsti susirinkę bendruomenės nariai ir nuomonės formuotojai buvo pasipuošę vienijančiu žaliu akcentu, įmonės filosofiją atspindinčia spalva.
