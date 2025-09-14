Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Į Izraelį paramai pareikšti atvyko JAV valstybės sekretorius

2025-09-14 09:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 09:50

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio atvyko į Izraelį, kur planuoja pristatyti JAV prioritetus Gazoje vykstančiame kare ir dar kartą patvirtinti jo šalies ryžtą užtikrinti Izraelio saugumą.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio atvyko į Izraelį, kur planuoja pristatyti JAV prioritetus Gazoje vykstančiame kare ir dar kartą patvirtinti jo šalies ryžtą užtikrinti Izraelio saugumą.

0

„Jis taip pat pabrėš mūsų bendrus tikslus: užtikrinti, kad „Hamas“ niekada daugiau nevaldytų Gazos Ruožo ir grąžinti namo visus įkaitus“, – teigiama penktadienį išplatintame Valstybės departamento pranešime.

Jis ir Izraelio vadovai planuoja „aptarti Izraelio operatyvinius tikslus ir uždavinius“, susijusius su Izraelio planais užimti Gazos Ruožą, ir „mūsų įsipareigojimą kovoti su antiizraelietiškais veiksmais, įskaitant vienašališką Palestinos valstybės, kuri apdovanoja „Hamas“ už terorizmą, pripažinimą ir teisinius veiksmus“ Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme ir Tarptautiniame Teisingumo Teisme.

M. Rubio taip pat ketina susitikti su įkaitų šeimomis ir „pabrėžti, kad jų artimųjų grąžinimas išlieka svarbiu prioritetu“.

Po to jis ketina vykti į Didžiąją Britaniją, kur su valstybiniu vizitu lankysis ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

M. Rubio ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper ketina aptarti JAV ir Didžiosios Britanijos bendradarbiavimą siekiant „užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą, užkirsti kelią Iranui įsigyti branduolinį ginklą, užtikrinti visų „Hamas“ įkaitų paleidimą ir ugnies nutraukimą Gazos Ruože bei konkuruoti su Kinija“.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio perspėja, kad ir Rusija, ir Ukraina turės padaryti nuolaidų: tai nėra lengva, bet tai būtina (39)

