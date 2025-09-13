Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė tvirtina: iš Gazos miesto išvyko daugiau nei 250 tūkst. gyventojų

2025-09-13 13:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 13:57

Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad nuo tada, kai ji suintensyvino puolimą Gazos mieste, per pastarąsias keletą savaičių iš jo į kitas Gazos Ruožo dalis išvyko daugiau nei 250 tūkst. žmonių.

Izraelio kariuomenė tvirtina, kad iš Gazos miesto išvyko daugiau nei 250 tūkst. gyventojų (nuotr. Elta)

Izraelio kariuomenė šeštadienį pranešė, kad nuo tada, kai ji suintensyvino puolimą Gazos mieste, per pastarąsias keletą savaičių iš jo į kitas Gazos Ruožo dalis išvyko daugiau nei 250 tūkst. žmonių.

„Remiantis IDF (kariuomenės) skaičiavimais, daugiau nei ketvirtis milijono Gazos miesto gyventojų išsikėlė iš šio miesto dėl savo pačių saugumo“, – tinkle „X“ teigė kariuomenės atstovas pulkininkas Avichay Adraee.

Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, Gazos mieste ir jo apylinkėse gyvena apie 1 mln. palestiniečių.

Kadangi Gazos Ruože žiniasklaidai taikomi apribojimai ir kyla sunkumų norint patekti į daugelį teritorijų, naujienų agentūra AFP negali nepriklausomai patikrinti kariuomenės ar šios palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūros pateikiamų skaičių ir detalių.

Šeštadienį Izraelio kariuomenė mėtė lankstinukus, kuriuose vakarinių rajonų gyventojai raginami evakuotis, o Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė apie nuolatinius oro smūgius. 

„Izraelio kariuomenė jūsų rajone veikia pasitelkdama labai didelę jėgą ir yra pasiryžusi išardyti ir nugalėti „Hamas“, – sakoma lankstinuke.

Izraelis patiria vis didesnį tarptautinį spaudimą nutraukti savo puolimą, tačiau savo ruožtu tikina, kad yra pasiryžęs išardyti „Hamas“, pasak jo, vienoje iš paskutinių šios grupuotės tvirtovių. Pastarosiomis savaitėmis kariuomenė daugiausia taikėsi į daugiaaukščius pastatus, sakydama, kad jais naudojasi „Hamas“ smogikai.

JT ir tarptautinės bendruomenės nariai būgštauja, kad kariuomenės puolimas dar labiau pablogins jau ir taip sudėtingą humanitarinę situaciją Gazos mieste, kur JT paskelbė apie badą.

Pasak civilinės gynybos agentūros, šeštadienį nuo aušros per Izraelio smūgius žuvo penki žmonės. Tuo metu penktadienį, agentūros duomenimis, visoje teritorijoje žuvo mažiausiai 50 žmonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.
Pranešama, kad per naujausią Izraelio ataką Gazos Ruože žuvo penki vaikai (4)
Gazos Ruožas BNS Foto
JT vadovas ragina Izraelį atsisakyti planų užimti Gazos miestą
Gazos Ruožas BNS Foto
JT oficialiai skelbia badą Gazoje – tai pirmas toks atvejis Artimuosiuose Rytuose

