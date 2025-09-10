Trumpas sukritikavo Netanyahu dėl smūgių prieš „Hamas“ Katare

D. Trumpas teigė, kad nebuvo iš anksto informuotas apie Izraelio išpuolį prieš Persijos įlankos valstybę, kuri yra labai svarbi tarpininkė derybose tarp Izraelio ir „Hamas“ dėl karo Gazos Ruože pabaigos ir palestiniečių kovotojų tebelaikomų įkaitų paleidimo.
„Nesu sužavėtas visa šia situacija, – žurnalistams sakė D. Trumpas per retą apsilankymą viename Vašingtono restorane. – Norime susigrąžinti įkaitus, bet nesame sužavėti tuo, kaip šiandien viskas vyko.“
Izraelio išpuolis prieš Dohą yra itin jautrus klausimas, mat Kataras, be savo vaidmens Gazos derybose, turi didžiulę JAV oro bazę ir anksčiau šiais metais priėmė D. Trumpą per jo vizitą Artimuosiuose Rytuose.
Iškastinio kuro turtinga šalis taip pat neseniai padovanojo Jungtinėms Valstijoms prabangų „Boeing 747-8“ lėktuvą, kurį D. Trumpas galėtų panaudoti kaip savo prezidentinį orlaivį. Pastarasis žingsnis sukėlė didelių etinių klausimų.
„Tai buvo ministro pirmininko Netanyahu, o ne mano sprendimas“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Aš Katarą laikau stipriu JAV sąjungininku ir draugu ir labai apgailestauju dėl išpuolio vietos“, – sakė jis, pridurdamas, kad „Hamas“ sunaikinimas vis dar yra „vertingas tikslas“.
Pranešime, kuris iš esmės pakartojo anksčiau Baltųjų rūmų spaudos sekretorės Karoline Leavitt paskelbtą pareiškimą, D. Trumpas sutelkė dėmesį į galimą žalą jo pastangoms užbaigti karą Gazos Ruože.
„Vienašališkas bombardavimas Katare, suverenioje valstybėje ir artimoje Jungtinių Valstijų sąjungininkėje, kuri labai sunkiai dirba ir drąsiai rizikuoja kartu su mumis, siekdama taikos, neprisideda prie Izraelio ar Amerikos tikslų“, – sakė D. Trumpas.
„Per vėlai“
JAV prezidentas labai stengėsi pabrėžti, kad Vašingtoną Izraelio išpuolis užklupo netikėtai.
Jis teigė, kad Baltieji rūmai buvo „informuoti Jungtinių Valstijų kariuomenės, kad Izraelis puola „Hamas“, kuris, deja, yra įsikūręs viename Dohos rajone“.
„Aš nedelsdamas nurodžiau specialiajam pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui informuoti Kataro gyventojus apie artėjantį išpuolį, ką jis ir padarė, deja, per vėlai, kad sustabdytų išpuolį“, – kalbėjo D. Trumpas.
JAV prezidentas teigė, kad po išpuolio kalbėjosi su B. Netanyahu ir bandė teigiamai nušviesti šį reikalą.
„Ministras pirmininkas man pasakė, kad nori pasiekti taiką. Manau, kad šis nelaimingas incidentas galėtų tapti TAIKOS galimybe“, – sakė D. Trumpas.
K. Leavitt anksčiau žurnalistams sakė, kad D. Trumpas perdavė B. Netanyahu labai aiškią žinią apie savo susirūpinimą.
Toks JAV vadovo priekaištas B. Netanyahu buvo neįprastas, nes D. Trumpas nuo sausio, kai grįžo į Ovalųjį kabinetą, kone besąlygiškai palaiko Izraelio lyderį.
Katarui skundžiantis dėl išpuolio, D. Trumpas teigė, kad dabar nurodė JAV valstybės sekretoriui Marco Rubio (Markui Rubijui) užbaigti gynybos bendradarbiavimo susitarimą su Doha.
D. Trumpas pridūrė, kad telefonu patikino Kataro emyrą šeichą Tamimą bin Hamadą Al Thani (Tamimą bin Hamadą Tanį), kad „toks dalykas jų teritorijoje daugiau nepasikartos“.
Anksčiau Doha tvirtino, kad apie išpuolį nebuvo įspėta.
„Amerikos pareigūno skambutis mus pasiekė tuo metu, kai Dohoje jau aidėjo sprogimai“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.
Kataras vėl atsidūrė Artimųjų Rytų neramumų kryžminėje ugnyje. Birželį Teheranas paleido raketas į JAV Al Udeido oro bazę, atsakydamas į Amerikos smūgius Irano branduoliniams objektams.
