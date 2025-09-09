Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis teigia perėmęs iš Jemeno paleistą raketą

2025-09-09 20:38 / šaltinis: BNS
2025-09-09 20:38

Izraelio kariuomenė antradienį pranešė perėmusi iš Jemeno paleistą raketą netrukus po to, kai naujienų agentūros AFP žurnalistai Jeruzalėje išgirdo oro pavojaus sirenas. 

Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė antradienį pranešė perėmusi iš Jemeno paleistą raketą netrukus po to, kai naujienų agentūros AFP žurnalistai Jeruzalėje išgirdo oro pavojaus sirenas. 

0

„Po to, kai prieš kurį laiką keliose Izraelio vietovėse pasigirdo sirenos, iš Jemeno paleista raketa buvo perimta“, – sakoma Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jemeno husių sukilėliai, kurie kontroliuoja Jemeno sostinę Saną ir didelius šalies plotus, yra Irano įkurto aljanso prieš Izraelį, į kurį įeina ir kitos kovotojų grupuotės, pavyzdžiui, „Hezbollah“ Libane ir „Hamas“ Gazos Ruože, dalis.

Nuo 2023 metų spalio, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį ir Gazos Ruože prasidėjo karas, ne kartą leido raketas ir dronus į Izraelį, iš kurių daugumą Izraelis perėmė. 

Jie taip pat puolė laivus, kaip manoma, susijusius su Izraeliu, teigdami, kad veikia solidarizuodamiesi su palestiniečiais

Izraelis surengė kelis atsakomuosius smūgius Jemene, taikydamasis į husių kontroliuojamą infrastruktūrą, įskaitant uostus šalies vakaruose ir Sanos oro uostą.

