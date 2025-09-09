Izraelis teigia perėmęs iš Jemeno paleistą raketą

„Po to, kai prieš kurį laiką keliose Izraelio vietovėse pasigirdo sirenos, iš Jemeno paleista raketa buvo perimta“, – sakoma Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime.
Jemeno husių sukilėliai, kurie kontroliuoja Jemeno sostinę Saną ir didelius šalies plotus, yra Irano įkurto aljanso prieš Izraelį, į kurį įeina ir kitos kovotojų grupuotės, pavyzdžiui, „Hezbollah“ Libane ir „Hamas“ Gazos Ruože, dalis.
Nuo 2023 metų spalio, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį ir Gazos Ruože prasidėjo karas, ne kartą leido raketas ir dronus į Izraelį, iš kurių daugumą Izraelis perėmė.
Jie taip pat puolė laivus, kaip manoma, susijusius su Izraeliu, teigdami, kad veikia solidarizuodamiesi su palestiniečiais
Izraelis surengė kelis atsakomuosius smūgius Jemene, taikydamasis į husių kontroliuojamą infrastruktūrą, įskaitant uostus šalies vakaruose ir Sanos oro uostą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!