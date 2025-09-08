Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Intensyvindamas puolimą Gazos mieste Izraelis sugriovė daugiaaukštį biurų pastatą

2025-09-08 17:57 / šaltinis: BNS
2025-09-08 17:57

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė sunaikinusi 12 aukštų biurų pastatą Gazos mieste, praėjus pusantros valandos po to, kai įspėjo gyventojus evakuotis iš to rajono.

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė sunaikinusi 12 aukštų biurų pastatą Gazos mieste, praėjus pusantros valandos po to, kai įspėjo gyventojus evakuotis iš to rajono.

REKLAMA
0

Per pastarąsias kelias dienas Izraelis sugriovė virtinę daugiaaukščių pastatų Gazos mieste, perspėjęs, kad islamistų grupuotė „Hamas“ juose buvo įrengusi stebėjimo infrastruktūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis intensyvina puolimą ir nori užimti Gazos miestą, kurį vadina paskutiniu „Hamas“ bastionu. Kariuomenė ragina palestiniečius iš kai kurių Gazos dalių pasitraukti į paskirtą humanitarinę zoną Gazos Ruožo pietuose.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad siunčia paskutinį įspėjimą palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“ pasiekti susitarimą dėl Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų