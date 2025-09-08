Izraelio URM apkaltino Ispaniją vykdant antiizraelietišką ir antisemitinę kampaniją

„Korumpuotos Sanchezo administracijos bandymas nukreipti dėmesį nuo rimtų korupcijos skandalų nuolatine antiizraelietiška ir antisemitine kampanija yra aiškiai matomas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Izraelio ministras.
Jis pridūrė, kad Ispanijos premjero pavaduotojai ir darbo ministrei Yolandai Diaz bus uždrausta atvykti į Izraelį ir kad žydų valstybė nebepalaikys su ja jokių ryšių.
Izraelis atvykti uždraudė ir ispanų jaunimo reikalų ministrei Sirai Rego, kuri iš tėvo pusės yra palestiniečių kilmės.
Abi ministrės priklauso mažesniajai koalicijos partnerei, kraštutinių kairiųjų „Sumar“.
„Šiandien čia nubrėžėme raudoną liniją, parodydami, kad daugiau to iš jų nepriimsime“, – pridūrė G. Saaras per spaudos konferenciją Budapešte su savo kolega iš Vengrijos Peteriu Szijjarto.
Jis pasmerkė ir Ispaniją, ir Prancūziją, sakydamas, kad „jei jos taip entuziastingai siekia įkurti palestiniečių valstybę, jos turi didžiules teritorijas“ ir „gali tai padaryti savo teritorijoje“.
Tuo metu Ispanija pirmadienį pareiškė „griežtai atmetanti melagingus ir šmeižikiškus Izraelio kaltinimus antisemitizmu“.
Užsienio reikalų ministerija pasmerkė kaltinimus ir Izraelio sprendimą uždrausti dviem Ispanijos ministrams atvykti, pareikšdama, kad Ispanija „nesileis įbauginama gindama taiką, tarptautinę teisę ir žmogaus teises“.
Izraelio ir Prancūzijos santykiai buvo ypač įtempti nuo liepos, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) kartu su Saudo Arabija pirmininkavo konferencijoje, kurioje buvo raginama rasti dviejų valstybių sprendimą Izraelio ir palestiniečių konfliktui.
P. Sanchezas pirmadienį paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti „genocidą Gazoje“, įskaitant ginklų embargą Izraeliui ir draudimą laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, įplaukti į Ispanijos uostus.
Jis teigė, kad jo kairiojo sparno vyriausybė patvirtins dekretą, kuriuo įtvirtins draudimą parduoti ar pirkti karinę įrangą Izraeliui. Ši priemonė taikoma nuo konflikto pradžios.
P. Sanchezas sakė, kad laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, bus uždrausta įplaukti į Ispanijos uostus ir kad Ispanija imsis veiksmų siekdama sumažinti karinės įrangos gabenimą į Izraelį oro transportu.
Be kitų dalykų, Ispanija taip pat įves draudimą importuoti produktus iš nausėdijų palestiniečių teritorijose, siekdama stabdyti „priverstinį palestiniečių gyventojų perkėlimą“ ir paremti dviejų valstybių sprendimą, tvirtino P. Sanchezas.
P. Sanchezas yra vienas iš atviriausių Izraelio karo Gazos Ruože kritikų, aukščiausio rango Europos lyderis, šį konfliktą pavadinęs genocidu.
Jo kairiojo sparno vyriausybė pernai papiktino Izraelį pripažinusi Palestinos valstybę.
