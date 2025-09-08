Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio URM apkaltino Ispaniją vykdant antiizraelietišką ir antisemitinę kampaniją

2025-09-08 15:11 / šaltinis: BNS
2025-09-08 15:11

Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras pirmadienį Ispaniją apkaltino antisemitizmu, reaguodamas į tai, kad ispanų ministras pirmininkas Pedro Sanchezas paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti tai, ką jis vadina genocidu Gazos Ruože.

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras pirmadienį Ispaniją apkaltino antisemitizmu, reaguodamas į tai, kad ispanų ministras pirmininkas Pedro Sanchezas paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti tai, ką jis vadina genocidu Gazos Ruože.

REKLAMA
0

„Korumpuotos Sanchezo administracijos bandymas nukreipti dėmesį nuo rimtų korupcijos skandalų nuolatine antiizraelietiška ir antisemitine kampanija yra aiškiai matomas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Izraelio ministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad Ispanijos premjero pavaduotojai ir darbo ministrei Yolandai Diaz bus uždrausta atvykti į Izraelį ir kad žydų valstybė nebepalaikys su ja jokių ryšių.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelis atvykti uždraudė ir ispanų jaunimo reikalų ministrei Sirai Rego, kuri iš tėvo pusės yra palestiniečių kilmės.

REKLAMA

Abi ministrės priklauso mažesniajai koalicijos partnerei, kraštutinių kairiųjų „Sumar“.

„Šiandien čia nubrėžėme raudoną liniją, parodydami, kad daugiau to iš jų nepriimsime“, – pridūrė G. Saaras per spaudos konferenciją Budapešte su savo kolega iš Vengrijos Peteriu Szijjarto.

Jis pasmerkė ir Ispaniją, ir Prancūziją, sakydamas, kad „jei jos taip entuziastingai siekia įkurti palestiniečių valstybę, jos turi didžiules teritorijas“ ir „gali tai padaryti savo teritorijoje“.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu Ispanija pirmadienį pareiškė „griežtai atmetanti melagingus ir šmeižikiškus Izraelio kaltinimus antisemitizmu“.

Užsienio reikalų ministerija pasmerkė kaltinimus ir Izraelio sprendimą uždrausti dviem Ispanijos ministrams atvykti, pareikšdama, kad Ispanija „nesileis įbauginama gindama taiką, tarptautinę teisę ir žmogaus teises“.

Izraelio ir Prancūzijos santykiai buvo ypač įtempti nuo liepos, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) kartu su Saudo Arabija pirmininkavo konferencijoje, kurioje buvo raginama rasti dviejų valstybių sprendimą Izraelio ir palestiniečių konfliktui. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

P. Sanchezo paskelbtos priemonės apima ginklų embargą Izraeliui ir draudimą laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, įplaukti į Ispanijos uostus. 

P. Sanchezas pirmadienį paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti „genocidą Gazoje“, įskaitant ginklų embargą Izraeliui ir draudimą laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, įplaukti į Ispanijos uostus.

REKLAMA

Jis teigė, kad jo kairiojo sparno vyriausybė patvirtins dekretą, kuriuo įtvirtins draudimą parduoti ar pirkti karinę įrangą Izraeliui. Ši priemonė taikoma nuo konflikto pradžios.

P. Sanchezas sakė, kad laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, bus uždrausta įplaukti į Ispanijos uostus ir kad Ispanija imsis veiksmų siekdama sumažinti karinės įrangos gabenimą į Izraelį oro transportu.

REKLAMA

Be kitų dalykų, Ispanija taip pat įves draudimą importuoti produktus iš nausėdijų palestiniečių teritorijose, siekdama stabdyti „priverstinį palestiniečių gyventojų perkėlimą“ ir paremti dviejų valstybių sprendimą, tvirtino P. Sanchezas.

P. Sanchezas yra vienas iš atviriausių Izraelio karo Gazos Ruože kritikų, aukščiausio rango Europos lyderis, šį konfliktą pavadinęs genocidu. 

Jo kairiojo sparno vyriausybė pernai papiktino Izraelį pripažinusi Palestinos valstybę. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų