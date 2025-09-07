Izraelis perspėja: tai gali priversti imtis vienašališkų veiksmų

Kelios šalys, įskaitant Prancūziją ir Didžiąją Britaniją, šį mėnesį vyksiančios 80-osios Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose pažadėjo pripažinti Palestinos valstybę.
Prancūzijos ir Izraelio santykiai buvo itin įtempti po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė apie savo šalies planus ir kartu su Saudo Arabija liepos mėnesį surengė JT konferenciją dėl dviejų valstybių sprendimo.
Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris praėjusį mėnesį pareiškė, kad Jungtinė Karalystė (JK) paseks jo pavyzdžiu ir pripažins Palestinos valstybę, jei Izraelis nesutiks sudaryti paliaubų Gazos Ruožo kare, kurį sukėlė „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį 2023 metų spalį.
„Tokios valstybės kaip Prancūzija ir Jungtinė Karalystė, kurios skatino vadinamąjį pripažinimą, padarė didžiulę klaidą“, – sakė Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras bendroje spaudos konferencijoje su kolega iš Danijos Larsu Lokke Rasmussenu.
Būtų sunkiau pasiekti taiką
Jis pridūrė, kad, įgyvendinus šiuos planus, būtų sunkiau pasiekti taiką.
„Tai destabilizuos regioną. Tai taip pat paskatins Izraelį priimti vienašališkus sprendimus“, – teigė jis.
G. Saaro pastabos išsakytos po to, kai Izraelis patvirtino daugybę naujų gyvenviečių Vakarų Krante, įskaitant didelį projektą į rytus nuo Jeruzalės, vadinamą „E1“, dėl kurio tarptautinė bendruomenė įspėjo, kad jis kelia grėsmę būsimos Palestinos valstybės gyvybingumui.
Pagal tarptautinę teisę visos Izraelio gyvenvietės okupuotoje Palestinos teritorijoje laikomos neteisėtomis.
Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas sakė, kad projektu „E1“ ketinama „palaidoti Palestinos valstybės idėją“.
Trečiadienį jis sakė, kad aneksavus didelę Vakarų Kranto dalį, „iš darbotvarkės visiems laikams bus pašalinta idėja padalyti mūsų mažą žemę ir jos centre įkurti teroristinę valstybę“.
Net vykstant karui Gazoje, smurtas sukrėtė ir Vakarų Krantą.
Nuo 2023-iųjų spalio 7 dieną, kai „Hamas“ užpuolė Izraelį, Izraelio pajėgos arba kolonistai nužudė mažiausiai 973 palestiniečius, įskaitant kovotojus, rodo Palestinos sveikatos ministerijos Ramaloje pateikti duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.
Per tą patį laikotarpį, oficialiais Izraelio duomenimis, per palestiniečių išpuolius arba Izraelio karines operacijas žuvo mažiausiai 36 izraeliečiai, įskaitant karius.
