Liudininkai: per Izraelio smūgį sugriautas dar vienas daugiaaukštis Gazos mieste

„Prieš kurį laiką IDF (Izraelio kariuomenė) smogė daugiaaukščiam pastatui, kuriuo naudojosi teroristinė organizacija „Hamas“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
Liudininkai pranešė, kad tai pastatas „Sussi Tower“. Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip šis 15 aukštų pastatas sugriūva.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) socialiniame tinkle „X“ paskelbė pataikymo į pastatą vaizdus ir parašė: „Mes tęsiame.“
Anksčiau šeštadienį Izraelio kariuomenė liepė Gazos miesto gyventojams prieš planuojamą puolimą pasitraukti į „humanitarinę zoną“ pietuose.
Kariuomenė nenurodė, kada planuoja pradėti puolimą didžiausiam urbanistiniam Gazos Ruožo centrui užimti, o anksčiau yra sakiusi, kad apie tai nebus skelbiama iš anksto norint išlaikyti netikėtumo elementą.
Penktadienį Izraelio kariuomenė taip pat pranešė smogusi daugiaaukščiam pastatui Gazoje, kurį, anot kariškių, naudojo palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“.
