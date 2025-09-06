Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Liudininkai: per Izraelio smūgį sugriautas dar vienas daugiaaukštis Gazos mieste

2025-09-06 15:57 / šaltinis: BNS
2025-09-06 15:57

Per Izraelio smūgį šeštadienį buvo sugriautas antras per dvi dienas daugiaaukštis Gazos mieste, pranešė liudininkai.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Per Izraelio smūgį šeštadienį buvo sugriautas antras per dvi dienas daugiaaukštis Gazos mieste, pranešė liudininkai.

0

„Prieš kurį laiką IDF (Izraelio kariuomenė) smogė daugiaaukščiam pastatui, kuriuo naudojosi teroristinė organizacija „Hamas“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

Liudininkai pranešė, kad tai pastatas „Sussi Tower“. Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip šis 15 aukštų pastatas sugriūva.

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) socialiniame tinkle „X“ paskelbė pataikymo į pastatą vaizdus ir parašė: „Mes tęsiame.“

Anksčiau šeštadienį Izraelio kariuomenė liepė Gazos miesto gyventojams prieš planuojamą puolimą pasitraukti į „humanitarinę zoną“ pietuose.

Kariuomenė nenurodė, kada planuoja pradėti puolimą didžiausiam urbanistiniam Gazos Ruožo centrui užimti, o anksčiau yra sakiusi, kad apie tai nebus skelbiama iš anksto norint išlaikyti netikėtumo elementą.

Penktadienį Izraelio kariuomenė taip pat pranešė smogusi daugiaaukščiam pastatui Gazoje, kurį, anot kariškių, naudojo palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“.

