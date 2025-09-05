Izraelio kariuomenė: artimiausiomis dienomis taikysis į Gazos miesto daugiaaukščius

Pareiškime kariuomenė „atlikusi plataus masto žvalgybinės informacijos rinkimo operacijas nustatė didelę „Hamas“ teroristų veiklą įvairiuose Gazos miesto infrastruktūros objektuose, ypač daugiaaukščiuose pastatuose“.
„Artimiausiomis dienomis (Izraelio kariuomenė) smogs statiniams, kurie buvo paversti teroristų infrastruktūra Gazoje: kameroms, stebėjimo vadavietėms, snaiperių ir prieštankinių ginklų šaudymo pozicijoms, vadovavimo ir kontrolės kompleksams“, – sakoma pareiškime.
