TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė: artimiausiomis dienomis taikysis į Gazos miesto daugiaaukščius

2025-09-05 14:22 / šaltinis: BNS
2025-09-05 14:22

Izraelio kariuomenė penktadienį  pranešė, kad artimiausiomis dienomis smogs į daug taikinių Gazos mieste, ypač į daugiaaukščius pastatus, kuriuos, pasak jos, naudoja palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“.

Karas Izraelyje BNS Foto

1

Pareiškime kariuomenė „atlikusi plataus masto žvalgybinės informacijos rinkimo operacijas nustatė didelę „Hamas“ teroristų veiklą įvairiuose Gazos miesto infrastruktūros objektuose, ypač daugiaaukščiuose pastatuose“.

„Artimiausiomis dienomis (Izraelio kariuomenė) smogs statiniams, kurie buvo paversti teroristų infrastruktūra Gazoje: kameroms, stebėjimo vadavietėms, snaiperių ir prieštankinių ginklų šaudymo pozicijoms, vadovavimo ir kontrolės kompleksams“, – sakoma pareiškime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

