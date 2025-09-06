Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė Gazos gyventojus perspėjo skubiai išvykti į „humanitarinę zoną“

2025-09-06 10:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 10:40

Izraelio kariuomenė šeštadienį prieš planuojamą puolimą, kurio tikslas – užimti didžiausią teritorijos miestą Gazą, miesto gyventojus šeštadienį perspėjo skubiai išvykti į „humanitarinę zoną“ pietuose.

Libano „Hezbollah“ teigia apšaudžiusi šiaurės Izraelio kariuomenės bazę (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė šeštadienį prieš planuojamą puolimą, kurio tikslas – užimti didžiausią teritorijos miestą Gazą, miesto gyventojus šeštadienį perspėjo skubiai išvykti į „humanitarinę zoną“ pietuose.

REKLAMA
0

„Pasinaudokite šia proga ir kuo greičiau persikelkite į (Al-Mavasi – AFP) humanitarinę zoną, kur jau yra tūkstančiai žmonių“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime Gazos miesto gyventojams nurodė kariuomenės atstovas Avichay Adraee.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad Izraelio kariuomenė penktadienį pranešė kontroliuojanti apie 40 proc. Gazos miesto teritorijos. Tada skelbta, kad operacija ateinančiomis dienomis bus išplėsta ir suintensyvinta.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio saugumo kabinetas rugpjūtį nusprendė užimti Gazos miestą ir paskelbė, kad mobilizuos 60 tūkst. rezervistų. Jų šaukimas prasidėjo antradienį, kai Izraelio pajėgos jau buvo įžengusios į Gazos priemiesčius. Izraelio kariuomenė Gazos miestą paskelbė „pavojinga kovų teritorija“ ir atšaukė nuo liepos pabaigos galiojusį karinių veiksmų ribojimą.

Vyriausybė savo planus argumentavo siekiu visiškai sutriuškinti „Hamas“. Gazos miestas laikomas vienu paskutiniųjų teroristinės organizacijos Gazos Ruože bastionų. Dėl šių planų Izraelis sulaukė daug tarptautinės kritikos, nes nauji kariniai veiks gali dar labiau paaštrinti katastrofišką humanitarinę situaciją regione.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų