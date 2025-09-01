Tarptautinė žiniasklaida protestuoja dėl žurnalistų žūčių Gazos Ruože

Per 250 žiniasklaidos priemonių daugiau nei 70 šalių pirmadienį surengė protestą pirmuosiuose puslapiuose, atkreipdamos dėmesį į daugybės žurnalistų žūtis Gazos Ruože vykstančio Izraelio karo su „Hamas“ metu, pranešė žiniasklaidos laisvės organizacija „Reporters Without Borders“.
„Jei Izraelio kariuomenė Gazos Ruože ir toliau žudys žurnalistus tokiu tempu, netrukus neliks nė vieno žmogaus, kuris jus informuotų“, – pareiškime cituojamas minėtos organizacijos generalinis direktorius Thibaut Bruttinas.
Anot „Reporters Without Borders“, protesto veiksmų, be kita ko, imtasi Kataro transliuotojo „Al Jazeera“, britų naujienų portalo „The Independent“, Prancūzijos laikraščių „La Croix“ ir „L‘Humanite“ bei Vokietijos leidinių TAZ ir „Frankfurter Rundschau“ internetinių svetainių pirmuosiuose puslapiuose.
„Reporters Without Borders“ duomenimis, per Izraelio kampaniją Gazos Ruože, kuri buvo inicijuota reaguojant į „Hamas“ išpuolį, įvykdytą 2023 m. spalio 7 d., žuvo apie 220 žurnalistų.
Protestas buvo surengtas praėjus savaitei po to, kai per Izraelio smūgius į Nassero ligoninę, esančią Gazos Ruožo Kan Juniso mieste, žuvo penki žurnalistai. Kai kurie iš jų dirbo „Al Jazeera“, „Associated Press“ ir „Reuters“. Maža to, anksčiau rugpjūtį per dar vieną Izraelio oro smūgį prie Al Šifos ligoninės Gazos mieste žuvo šeši reporteriai.
Izraelis tvirtino, kad smūgio į Nassero ligoninę taikinys buvo „Hamas“ kamera. Vis dėlto ši ataka buvo pasmerkta tarptautiniu mastu. Net ir pagrindinis Izraelio sąjungininkas JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jis „nėra patenkintas“.
Pirmadienį surengtoje akcijoje dalyvaujančios žiniasklaidos priemonės „reikalauja padaryti galą nebaudžiamumui už Izraelio nusikaltimus prieš Gazos Ruožo žurnalistus, skubiai evakuoti žurnalistus, siekiančius išvykti iš ruožo, ir suteikti užsienio žiniasklaidai nepriklausomą prieigą“, sakoma „Reporters Without Borders“ pareiškime.
„Reporters Without Borders“ teigia pateikusi keturis skundus Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui (TBT) dėl karo nusikaltimų, kuriuos, pasak organizacijos, Izraelio kariuomenė per pastaruosius 22 mėnesius įvykdė prieš žurnalistus Gazos Ruože.
Tarptautinei žiniasklaidai nuo karo pradžios neleidžiama laisvai patekti į Gazos Ruožą. Keleto atrinktų žiniasklaidos priemonių korespondentams suteikiama galimybė lydėti Izraelio kariuomenės dalinius, veikiančius šioje palestiniečių teritorijoje, tačiau keliama griežtos karinės cenzūros sąlyga.
Per 2023 m. įvykdytą „Hamas“ išpuolį Izraelyje žuvo 1 219 žmonių, rodo oficialiais duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Iš 251 per ataką pagrobto įkaito 47 vis dar laikomi Gazos Ruože, tačiau manoma, kad tik apie 20 yra gyvi.
Per atsakomąją Izraelio kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 63 459 žmonės, teigia šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!