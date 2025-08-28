NVO: badaujantys Gazos vaikai tokie nusilpę, kad nebegali verkti

Kalbėdama Izraelio ir Palestinos konfliktui skirtame JT Saugumo Tarybos posėdyje, tarptautinės labdaros organizacijos pirmininkė Inger Ashing sakė, kad badas, kurį JT praėjusią savaitę paskelbė Gazos Ruože, nėra tik sausas techninis terminas.
„Kai trūksta maisto, vaikai labai prastai maitinasi, o paskui lėtai ir skausmingai miršta. Tai, paprastais žodžiais tariant, ir yra badas“, – paaiškino I. Ashing.
Toliau ji papasakojo, kas nutinka, kai vaikai kelias savaites merdi iš bado, nes organizmas kad išgyventų pirmiausia sunaudoja savo riebalus, o kai jų nebelieka, tiesiogine to žodžio prasme suvalgo pats save, rydamas raumenis ir gyvybiškai svarbius organus.
„Tačiau mūsų klinikose tvyro beveik absoliuti tyla. Dabar vaikai nebeturi jėgų kalbėti ar net verkti iš skausmo. Jie guli išsekę ir tiesiogine to žodžio prasme nyksta“, – kalbėjo I. Ashing.
Jos teigimu, humanitarinės pagalbos grupės aiškiai perspėjo, jog artėja badas, nes per dvejus metus trukusį karą, kurį sukėlė 2023 m. spalį grupuotės „Hamas“ išpuolis, Izraelis neleido į Gazos Ruožą įvežti maisto ir kitų būtiniausių prekių.
„Visi esantys šioje salėje turi teisinę ir moralinę pareigą imtis veiksmų, kad sustabdytų šį žiaurumą“, – sakė I. Ashing.
Penktadienį Jungtinės Tautos oficialiai paskelbė apie badą Gazos Ruože, kaltindamos Izraelį dėl, jų teigimu, sistemingo trukdymo teikti pagalbą per daugiau nei 22 mėnesius trunkantį karą.
JT remiama bado stebėjimų institucija „Integruotoji aprūpinimo maistu etapų klasifikavimo iniciatyva“ (angl. Integrated Food Security Phase Classification Initiative, IPC) teigė, kad Gazos gubernijoje, kuri apima maždaug penktadalį Palestinos teritorijos, įskaitant Gazos miestą, nuo bado kenčia 500 000 žmonių.
IPC prognozavo, kad iki rugsėjo pabaigos badas apims maždaug du trečdalius Gazos Ruožo teritorijos.
Trečiadienį Izraelis pareikalavo, kad IPC savo ataskaitą atšauktų, pavadindamas ją „sufabrikuota“.
Po trečiadienį įvykusio Saugumo Tarybos posėdžio beveik visos jos narės, išskyrus Jungtines Valstijas –pagrindinę Izraelio sąjungininkę, paskelbė bendrą deklaraciją, kurioje išreiškė „gilų nerimą ir sielvartą“ dėl paskelbto bado ir pareiškė, kad pasitiki IPC darbu ir metodika.
„Tarptautinė humanitarinė teisė aiškiai draudžia naudoti badą kaip karo ginklą. Badas Gazoje turi būti nedelsiant sustabdytas“, – rašoma deklaracijoje.
