TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Diplomatai: JT Saugumo Taryba šeštadienį surengs posėdį dėl Izraelio plano dėl Gazos

2025-08-08 21:34 / šaltinis: BNS
2025-08-08 21:34

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba šeštadienį surengs retą savaitgalio posėdį, kuriame bus aptariamas Izraelio planas perimti Gazos miesto kontrolę, naujienų agentūrai AFP pranešė trys diplomatiniai šaltiniai.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Pasaulyje vis didėjant susirūpinimui dėl šio Izraelio plano, surengti susitikimą, kuris prasidės 19 val. Grinvičo laiku (22 val. Lietuvos laiku), paprašė kelios Saugumo Tarybos valstybės narės, agentūrai AFP pranešė vienos iš Tarybos narių atstovas.

Palestiniečių pasiuntinys Jungtinėse Tautose Riyadas Mansouras žurnalistams anksčiau pareiškė, kad „mums čia kalbant, kelios šalys mūsų vardu ir savo vardu prašys surengti Saugumo Tarybos posėdį“.

Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.

Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.

Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.

Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Europos Sąjunga (ES), Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.

„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.

