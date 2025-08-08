Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Kinija reiškia susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę

2025-08-08 13:38 / šaltinis: BNS
2025-08-08 13:38

 Kinija penktadienį išreiškė rimtą susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę ir paragino jį „nedelsiant nutraukti pavojingus veiksmus“.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

0

Gaza priklauso palestiniečiams ir yra neatsiejama palestiniečių teritorijos dalis“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime teigė Užsienio reikalų ministerijos atstovas.

„Teisingas būdas sušvelninti humanitarinę krizę Gazoje ir užtikrinti įkaitų paleidimą yra nedelsiant nutraukti ugnį“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visiškas Gazos konflikto sprendimas priklauso nuo paliaubų; tik tada galima nutiesti kelią deeskalacijai ir užtikrinti regioninį saugumą“, – sakė atstovas.

Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.

REKLAMA

Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.

Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.

Kritikos šiam Izraelio planui jau pažėrė Jungtinė Karalystė bei Jungtinės Tautos. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.

Praėjus beveik dvejiems metams nuo karo Gazos Ruože pradžios, B. Netanyahu patiria vis didesnį spaudimą dėl paliaubų, kad daugiau nei du milijonai šios teritorijos gyventojų gautų pagalbos ir būtų išlaisvinti palestiniečių kovotojų laikomi įkaitai.

Pekinas penktadienį pareiškė norintis bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, kad kuo greičiau padėtų nutraukti kovas Gazoje.

