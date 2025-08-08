JT: Izraelis privalo nedelsiant atsisakyti plano dėl Gazos kontrolės

„Tai prieštarauja Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimui, kad Izraelis privalo kuo greičiau nutraukti okupaciją, įgyvendinti sutartą dviejų valstybių sprendimą ir užtikrinti palestiniečių teisę į apsisprendimą“, – teigiama jo pareiškime.
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
V. Turkas teigė, kad Izraelis turėtų leisti „visiškai ir neribotai teikti humanitarinę pagalbą“, o palestiniečių ginkluotos grupuotės privalo besąlygiškai paleisti įkaitus.
Jis pridūrė, kad Izraelis taip pat turėtų paleisti „savavališkai sulaikytus palestiniečius“.
