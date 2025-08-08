Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Turkija ragina tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią Izraelio planui perimti Gazos kontrolę

2025-08-08 11:02 / šaltinis: BNS
Turkija penktadienį paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią Izraelio planui perimti Gazos miesto kontrolę, teigdama, kad tai būtų didelis smūgis taikai ir saugumui.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

„Raginame tarptautinę bendruomenę vykdyti savo pareigas ir užkirsti kelią šio sprendimo, kuriuo siekiama priverstinai iškeldinti palestiniečius iš jų pačių žemės, įgyvendinimui“, – teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.

Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.

Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.

Kritikos šiam Izraelio planui jau pažėrė Jungtinė Karalystė bei Jungtinės Tautos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.
Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės

