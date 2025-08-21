Izraelis, pradėjęs įgyvendinti savo planą, bombarduoja Gazos miestą

Izraelio kariuomenė savo ruožtu pranešė, kad žengė pirmuosius žingsnius, siekiant užimti Gazą, kurią pavadino paskutine palestiniečių kovotojų „Hamas“ tvirtove.
Izraelis leido pašaukti apie 60 tūkst. rezervistų šiam planui įgyvendinti, sustiprindamas nuogąstavimus, kad ši kampanija pablogins ir taip katastrofišką humanitarinę krizę Gazos Ruože.
„Mes nelaukiame. Pradėjome preliminarius veiksmus ir dabar IDF (Izraelio kariai) jau laiko Gazos miesto pakraščius“, – teigė Izraelio kariuomenė.
Izraelio planas užimti Gazos miestą sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir vidaus pasipriešinimą. Raudonasis Kryžius ketvirtadienį prisijungė prie smerkiančiųjų šį planą, pavadindamas jį netoleruotinu.
Prieš pradėdamas puolimą Izraelio kariuomenė pranešė, kad rezervistų šaukimas prasidės rugsėjo pradžioje, ir pridūrė, kad prasidėjo antrasis puolimo, vadinamo operacija „Gideono vežimai“, etapas.
Gazos miesto gyventojai pasakojo apie naktį vykusius nesibaigiančius bombardavimus.
„Namas visą naktį dreba kartu su mumis – sprogimų, artilerijos, karo lėktuvų, greitosios pagalbos automobilių garsai ir pagalbos šauksmai mus žudo“, – naujienų agentūrai AFP pasakojo vietos gyventojas Ahmadas al Shanti.
„Garsas artėja, bet kur mums eiti?“ – klausė jis.
Kita gyventoja, Amal Abdel Aal, teigė stebėjusi intensyvius smūgius Sabros rajone, iš kurio praėjusią savaitę buvo priversta išvykti
„Gazoje niekas nemiegojo – nei praėjusią naktį, nei visą savaitę. Artilerijos apšaudymas ir antskrydžiai rytuose niekada nesiliauja. Dangus mirga visą naktį“, – pridūrė ji.
Civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) AFP sakė, kad naktį antskrydžiai ir artilerijos ugnis buvo nukreipti į teritorijas į šiaurės vakarus ir pietryčius nuo Gazos.
Ketvirtadienio vakarą Izraelio kariuomenė pateikė išsamią informaciją apie pastarųjų savaičių operacijas Gazos Ruože.
Jame teigiama, kad manevrai ir smūgiai sudarė sąlygas kariuomenei sustiprinti spaudimą „Hamas“ ir padėti pamatus kitiems kampanijos etapams.
Jungtinių Tautų (JT) humanitarinės pagalbos agentūra OCHA perspėjo, kad Izraelio planas išplėsti karines operacijas Gazos mieste turės „siaubingą humanitarinį poveikį“ ir taip nuo karo išsekusiems gyventojams.
„Priversti šimtus tūkstančių žmonių persikelti į pietus yra tiesus kelias į tolesnę katastrofą ir gali prilygti priverstiniam perkėlimui", – teigė OCHA.
Susirūpinimą taip pat išreiškė JT žmogaus teisių biuras palestiniečių teritorijose.
„Šimtai šeimų, įskaitant daug vaikų, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus žmonių, buvo priverstos bėgti, neturėdamos kur saugiai eiti“, – teigiama pranešime.
Kiti, kaip pranešama, „lieka įstrigę, visiškai atskirti nuo maisto, vandens ir vaistų tiekimo" linijų, pridūrė ji.
Izraelis sugriežtino kontrolę Gazos miesto pakraštyje. Tarpininkai toliau laukia oficialios Izraelio reakcijos į jų naujausią pasiūlymą dėl paliaubų Gazos Ruože, kuriam „Hamas“ anksčiau šią savaitę pritarė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!