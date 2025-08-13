Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Zelandijos premjeras: Netanyahu „prarado nuovoką“ Gazos klausimais

2025-08-13 13:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 13:40

Naujosios Zelandijos ministras pirmininkas Christopheris Luxonas neįprastai griežtai sukritikavo savo kolegą iš Izraelio Benjaminą Netanyahu, pavadindamas naujausius smūgius Gazos Ruožui „visiškai, visiškai nepriimtinais“.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

0

Trečiadienį žurnalistams jis sakė, kad B. Netanyahu, jo nuomone, „prarado nuovoką“. Izraelis nuolat ignoruoja tarptautinės bendruomenės raginimus užtikrinti nekliudomą humanitarinės pagalbos patekimą į Gazą, taip rizikuodamas dar didesnėmis tragedijomis, pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Zelandija yra labai toli ir beveik neturi prekybos ryšių su Izraeliu, pažymėjo jis. Tačiau, pabrėžė N. Zelandijos ministras pirmininkas, Ramiojo vandenyno šalis turi aiškias vertybes ir jas gina.

„Priverstinis žmonių perkėlimas“ ir „Gazos aneksija“ būtų tarptautinės teisės pažeidimas, pabrėžė Ch. Luxonas.

B. Netanyahu neseniai paskelbė, kad naujasis Izraelio karo planas apima ne tik Gazos miesto užėmimą, bet ir „Hamas“ elementų sunaikinimą pabėgėlių stovyklose centrinėje Gazos Ruožo dalyje. Izraelio ministras pirmininkas tikino, kad šalis neturi tikslo okupuoti Gazą ir esą tenori ją „išlaisvinti“ iš „Hamas“ gniaužtų.

Velingtono vyriausybė svarsto prisijungti prie tokių šalių kaip Prancūzija, Kanada ir Australija bei rugsėjo mėnesį Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje oficialiai pripažinti Palestinos valstybę.

Ch. Luxonas įspėjo, kad naujausi įvykiai gali užkirsti kelią dviejų valstybių principu grįstam sprendimui.

Kaip pirmadienį rašė ELTA, remiantis AFP duomenimis, Palestinos valstybę jau pripažįsta arba planuoja pripažinti bent 145 iš 193 JTO narių.

