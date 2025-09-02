Iš Barselonos antrą kartą išplaukė flotilė su pagalba Gazos Ruožui

Palestiniečių šalininkai sekmadienį susirinko stebėti „Global Sumud Flotilla“ išplaukimo, bet flotilė po kelių valandų dėl kai kurias Ispanijos dalis naktį užklupusios audros buvo priversta grįžti.
Pasak organizatorių, dėl 15,5 metro per sek. siekiančio vėjo kai kuriems mažesniems misijoje dalyvavusiems laivams kilo pavojus.
Kol kas neaišku, kiek laivų išplaukė pirmadienį. Organizatoriai anksčiau buvo pranešę, kad plauks apie 20 laivų su aktyvistais iš 44 šalių.
Tikimasi, kad vėliau šią savaitę prie flotilės Viduržemio jūroje prisijungs dar dešimtys laivų, ir tai bus didžiausias iki šiol bandymas jūra pralaužti Izraelio blokadą palestiniečių teritorijoje.
Izraelis pastaruoju sustiprino puolimą Gazos mieste ir apribojo maisto ir būtiniausių prekių pristatymą į šiaurinę Gazos Ruožo dalį.
Maisto saugumo ekspertai šį mėnesį perspėjo, kad Gazos mieste tvyro badas ir daugiau nei pusė milijono Gazos Ruožo gyventojų susiduria su katastrofiškomis sąlygomis.
Tūkstančiai palestiniečių šalininkų sekmadienį susirinko ant Barselonos senojo uosto dokų ir, nepaisant kaitros, norėjo pareikšti savo palaikymą šiai misijai. Išvykimas pirmadienio vakarą buvo daug tylesnis.
Prie akcijos prisidėjo švedų klimato aktyvistė Greta Thunberg ir buvusi Barselonos merė Ada Colau.
Paramos ši akcija sulaukė ir iš Holivudo aktorės, „Oskaro“ laureatės Susan Sarandon ir Liamo Cunninghamo , geriausiai žinomo dėl vaidmens populiariame seriale „Sostų karai“.
Izraelio kariuomenė, kaip jau yra dariusi anksčiau, greičiausiai bandys sustabdyti į Gazos Ruožą plaukiančius pagalbos laivus.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per daugiau nei dvejus metus trunkantį karą žuvo daugiau nei 63 tūkst. žmonių, dar 340 palestiniečių, įskaitant 124 vaikus, mirė nuo neprievalgio.
Karą Gazos Ruože sukėlė precedento neturintis palestiniečių grupuotės „Hamas“ puolimas prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš jų 47 tebėra laikomi Gazos Ruože, o apie 20, manoma, yra gyvi.
