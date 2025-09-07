Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė: iš Gazos Ruožo paleisti du sviediniai

2025-09-07 10:18 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 10:18

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienio rytą iš Gazos Ruožo į Izraelį buvo paleisti du sviediniai. Vienas jų buvo numuštas.

Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienio rytą iš Gazos Ruožo į Izraelį buvo paleisti du sviediniai. Vienas jų buvo numuštas.

0

„Po sirenų, kurios neseniai kaukė Netivoto rajone ir bendruomenėse netoli Gazos Ruožo, buvo pastebėti du sviediniai, skrieję iš centrinės Gazos Ruožo dalies į Izraelio teritoriją“, – teigiama kariuomenės pranešime.

„Vienas sviedinys buvo numuštas, o kitas nukrito atviroje vietovėje“, – sakė kariuomenė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai pirmas kartas per kelis pastaruosius mėnesius, kai iš Gazos kilo grėsmė Netivotui, turinčiam maždaug 50 tūkst. gyventojų. Miestas yra už maždaug 10 kilometrų nuo palestiniečių teritorijos.

Suintensyvino karines operacijas

Izraelis paskutiniu metu suintensyvino karines operacijas aplink Gazos miestą – didžiausią teritorijos urbanistinį centrą. Kariuomenė ketina jį užimti, siekdama sunaikinti „Hamas“ ir susigrąžinti įkaitus, paimtus per 2023 m. spalio 7 d. islamistinės grupuotės ataką.

Izraelio kariuomenė šeštadienį surengė antrą per dvi dienas išpuolį, per kurį su žeme buvo sulygintas daugiaaukštis pastatas, ir išmėtė tūkstančius skrajučių vakariniuose rajonuose su raginimu gyventojams evakuotis, pranešė liudininkai ir AFP žurnalistas.

