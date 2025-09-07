Evakuotis nurodžiusi Izraelio kariuomenė sudavė smūgius

Palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūra kol kas nepraneša apie aukas.
Tai trečias per tris dienas daugiaaukštis, kuriam smūgiuota Gazos mieste.
„IDF (Izraelio kariuomenė) smogė daugiaaukščiam pastatui, kuriuo naudojosi teroristinė organizacija „Hamas“ Gazos miesto apylinkėse“, – sakoma kariuomenės pareiškime, kuriame turimas omenyje pastatas „Al Roya Tower“.
Kariuomenė teigė, kad jis buvo naudojamas stebėti „karių buvimo vietą apylinkėse“.
Islamistų grupuotė „Hamas“ neigia naudojanti gyvenamuosius pastatus kariniais tikslais.
Per smūgį į „Al Roya Tower“ žuvo vienas žmogus, sakė vietos ligoninė pranešime.
Izraelio kariuomenė paskelbė du įsakymus evakuotis, ragindama komplekso ir aplinkinės teritorijos gyventojus persikelti į pietus, į Mavasio „humanitarinę zoną“ Kan Junise.
Izraelis dar viešai nepaskelbė apie didelio masto puolimo, kuriuo siekiama užimti miestą, pradžią, kuriam Benjamino Netanyahu kabinetas pritarė praėjusį mėnesį, tačiau kariuomenė yra suintensyvinusi bombardavimus ir operacijas regione.
Smūgis daugiaaukščiam pastatui suduotas praėjus kelioms valandoms po to, kai B. Netanyahu pranešė Izraelio ministrų kabinetui, kad kariuomenė suintensyvino puolimą Gazos mieste.
„Mes giliname manevrus Gazos miesto pakraščiuose ir pačiame Gazos mieste“, – sakė B. Netanyuahu vyriausybės posėdyje sekmadienį.
„Naikiname teroristų infrastruktūrą, griauname identifikuotus teroristų bokštus“, – teigė jis.
