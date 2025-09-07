Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Evakuotis nurodžiusi Izraelio kariuomenė sudavė smūgius

2025-09-07 20:57 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 20:57

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį smūgiavo į daugiaaukštį Gazos mieste, prieš tai paskelbusi du įspėjimus evakuotis.

Izraelio kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį smūgiavo į daugiaaukštį Gazos mieste, prieš tai paskelbusi du įspėjimus evakuotis.

REKLAMA
1

Palestiniečių teritorijos civilinės gynybos agentūra kol kas nepraneša apie aukas.

Tai trečias per tris dienas daugiaaukštis, kuriam smūgiuota Gazos mieste.

„IDF (Izraelio kariuomenė) smogė daugiaaukščiam pastatui, kuriuo naudojosi teroristinė organizacija „Hamas“ Gazos miesto apylinkėse“, – sakoma kariuomenės pareiškime, kuriame turimas omenyje pastatas „Al Roya Tower“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariuomenė teigė, kad jis buvo naudojamas stebėti „karių buvimo vietą apylinkėse“.

Islamistų grupuotė „Hamas“ neigia naudojanti gyvenamuosius pastatus kariniais tikslais.

Per smūgį į „Al Roya Tower“ žuvo vienas žmogus, sakė vietos ligoninė pranešime.

Izraelio kariuomenė paskelbė du įsakymus evakuotis, ragindama komplekso ir aplinkinės teritorijos gyventojus persikelti į pietus, į Mavasio „humanitarinę zoną“ Kan Junise.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelis dar viešai nepaskelbė apie didelio masto puolimo, kuriuo siekiama užimti miestą, pradžią, kuriam Benjamino Netanyahu kabinetas pritarė praėjusį mėnesį, tačiau kariuomenė yra suintensyvinusi bombardavimus ir operacijas regione.

REKLAMA

Smūgis daugiaaukščiam pastatui suduotas praėjus kelioms valandoms po to, kai B. Netanyahu pranešė Izraelio ministrų kabinetui, kad kariuomenė suintensyvino puolimą Gazos mieste.

„Mes giliname manevrus Gazos miesto pakraščiuose ir pačiame Gazos mieste“, – sakė B. Netanyuahu vyriausybės posėdyje sekmadienį.

„Naikiname teroristų infrastruktūrą, griauname identifikuotus teroristų bokštus“, – teigė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų